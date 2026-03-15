        Sıfır atık ilhamıyla kurulan fabrikada sera klipsi üretiliyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Yasin Otgöz (33), kurduğu fabrikada atık plastiklerden ürettiği klipsleri Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Karadere Mahallesi'nde yaşayan Ziraat Mühendisi Otgöz, seralarında kullandığı ve farklı illerden temin ettiği plastik klipsleri kendisi üretmeye karar verdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ilham alan Otgöz, atık plastikleri kullanarak klips üretmek için proje hazırladı.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yeşil Sanayi Destek Programı desteğiyle geçen yıl fabrikasını kuran Otgöz, atık plastik parçalarından seralarda kullanılan klips üretimine başladı.

        Yüzde yüz geri dönüşümle çalışan fabrikada üretilen klipsler, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

        Otgöz, AA muhabirine, ailesinin 1978'den bu yana Karadere Mahallesi'nde tarımla uğraştığını ve seralarında yıllardır klips kullandıklarını söyledi.

        - "Yüzde yüz geri dönüşüm yapıyoruz"

        Muğla'da böyle bir işletme ve geri dönüşüm tesisinin bulunmadığını anlatan Otgöz, "Fabrikayı kurduktan sonra bölgemizde pvc atıkları toplayarak geri dönüşüme başladık. Atıkları önce temizledik daha sonra kırma yöntemiyle çapak haline getirdik. Sonrasında da sera klipsleri üretmeye başladık. Yüzde yüz geri dönüşüm yapıyoruz. Burada kullandığımız su bile israf olmuyor. Kullanılan suyun da geri dönüşümünü sağlayıp yine makinalarda kullanıyoruz." dedi.

        Otgöz, işlemler sırasında herhangi bir gaz ya da su açığa çıkmadığını, bir kirlenmenin söz konusu olmadığını dile getirdi.

        Çalışmalarında hiçbir şekilde doğaya zarar vermediklerini, amaçlarının da bu olduğunu vurgulayan Otgöz, şöyle konuştu:

        "Kendimizden ziyade gelecek nesillere güzel bir yatırım için bu işe başladık. Plastiklerin ömrü toprakta 2 bin yıla kadar sürüyor. Biz burada atölyelerden topladığımız pvc atıkları tekrar geri dönüştürerek sera klipslerine çeviriyoruz. Sera klipsinin de ömrü 3-5 yıl sürüyor. Ürettiğimiz malzemeleri de sonra yine kullanıyoruz. Ürettiğimiz malzemelerde de doğaya zarar vermiyoruz."

        Otgöz, işletmeyi bir makine ile kurduklarını ve sonrasında makine sayısını ikiye çıkardıklarını, ilerleyen yıllarda üretim yaptıkları makine sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Daha önce farklı iller ve firmalardan tedarik ettikleri klipsi, Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde ürettiklerini belirten Otgöz, ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına pazarladıklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Fabrikayı ziyaret eden Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise seralarda kullanılan klipslerin ilçede genç bir girişimci tarafından üretilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

        Yasin Otgöz gibi genç girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini aktaran Dilekli, "Genç girişimciler eliyle ilçemizin ekonomik tarımsal ve diğer alanlarda kalkınmasını temenni ediyoruz. Burada kullanılan malzemeler girdisinden çıktısına kadar atıklardan elde ediliyor. Sıfır Atık projesine de örnek bir işletme olarak klips fabrikamızı önereceğiz." sözlerini sarf etti.


        Dilekli, projenin sıfır atık ödülü alarak ilçedeki yatırımcılara örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

