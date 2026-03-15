        Muğla Haberleri

        Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 20. haftasında sahasında ağırladığı Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 yendi.

        Giriş: 15.03.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aydın Bölgesi hakemlerinden Metehan Erkin, Cemile Atar, Elif Beyza Karagöz yönetti. Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti.

        Kulusan Kulu Belediyespor, 15. dakikada Mehmet Can Sarı'nın golüyle 0-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 57. dakikasında Berkin Taşkın'ın golüyle skoru eşitledi. 1-1

        Karşılaşmanın 61. dakikasında ev sahibi ekip, Mustafa Değirmenci'nin golüyle 2-1 öne geçti. Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmadan galip ayrılarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.

        Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, lider olarak çıktıkları karşılaşmadan lider olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.​​​​​​​

        Marmaris Yat Marin MFK, ligin 21. haftasında, 29 Mart Pazar günü diğer Muğla temsilcisi Yatağanspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı tamamlandı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı tamamlandı
        Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor
        Bodrum'da Bergamut Caddesi yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor
        Marmaris'te otelciler yanan orman alanlarına fidan dikti
        Marmaris'te otelciler yanan orman alanlarına fidan dikti
        Marmaris'te çam kese böceğine karşı 'mekanik ve biyolojik yöntemlerle müca...
        Marmaris'te çam kese böceğine karşı 'mekanik ve biyolojik yöntemlerle müca...
        Köyceğizli minikler mum yapımını öğrendi
        Köyceğizli minikler mum yapımını öğrendi
        Köyceğizli öğrenciler bilek güreşinde ilk madalyalarını aldı
        Köyceğizli öğrenciler bilek güreşinde ilk madalyalarını aldı