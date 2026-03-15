Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 20. haftasında sahasında ağırladığı Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 yendi. Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aydın Bölgesi hakemlerinden Metehan Erkin, Cemile Atar, Elif Beyza Karagöz yönetti. Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti. Kulusan Kulu Belediyespor, 15. dakikada Mehmet Can Sarı'nın golüyle 0-1 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 57. dakikasında Berkin Taşkın'ın golüyle skoru eşitledi. 1-1 Karşılaşmanın 61. dakikasında ev sahibi ekip, Mustafa Değirmenci'nin golüyle 2-1 öne geçti. Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmadan galip ayrılarak 39 puanla liderliğini sürdürdü. Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, lider olarak çıktıkları karşılaşmadan lider olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.​​​​​​​ Marmaris Yat Marin MFK, ligin 21. haftasında, 29 Mart Pazar günü diğer Muğla temsilcisi Yatağanspor'a konuk olacak.

