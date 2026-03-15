Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi sona erdi.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Fransa, Estonya, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.



Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rotayı tamamlayıp finişe ulaşmaya çalıştı.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) Başkanı Bülent Çelik, dördüncü ayakta iki günde planladıkları 4 yarışı gerçekleştirerek, güzel bir hafta sonu yaşadıklarını söyledi.



Altı etaptan oluşan trofenin beşinci ayağı, 4-5 Nisan'da yapılacak.



Trofenin 4. ayağında gerçekleştirilen dört yarış sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:



- ORC-A



1- Eker 40 (Doğa Arıbaş)



2- Vakkorama (Erhan Karaca)



3- Wings Racing-Albatros Marina (Fırat Şahin)









- ORC-B



1- Dxarma (Viktor Tarasov)



2- Axioma (Gleb Semerenko)



3- Lobster X (Ersen Dinç)









- ORC-C



1- Jolly Baba-Sail Lab. (Tolga Gökova)



2- Buran (Alexey Moskvin)



3- Flyer-Lotus Dental (Tora Kutoğlu)









- ORC-D



1- Arnes (Alexey Diasamidze)



2- Avolare (Alxey Tikhonov)



3- Imagine (Doğan Güzeliş)









- ORC-E



1- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)



2- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)



3- Looping (Mariia Soboleva)









- ORC-F



1- Capella II (İhsan Kalaycı)



2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)



3- Ekinoks (Gökhan Tuna)









- ORC-G



1- Almadia (Hasan Çıplak)



2- Dho Deniz Kızı 13 (Murat Hasırcı)



3- İnhaca (Bülent Çelik)

