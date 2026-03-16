        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri sağlıklı yaşam, sağlık turizmi de yapmamız lazım." dedi.

        Giriş: 16.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da, Valiliği ziyaret etti.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından karşılanan Memişoğlu'na AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP İl Başkanı Burak Demirel, İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça eşlik etti.

        Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, daha sonra Vali İdris Akbıyık'tan makamında bilgi aldı.

        Burada konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkla ilgili hizmetlerinin örnek nitelikte olduğunu ancak daha iyisini yapmak için çabaladıklarını söyledi.

        Muğla'ya 2002'den bu yana 45 sağlık tesisi yaptıklarını belirten Memişoğlu, bunların 19'unun hastane olduğunu, daha iyilerini de yapmak için planlamaların devam ettiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'ya Şehir Hastanesi yapılmasını istediğini dile getiren Memişoğlu, "Şu anda yerini ayarlıyoruz. Projesine de en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah bin yataklı Muğla Şehir Hastanemizi insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip buraya inşallah 200 yataklı bir hastane de yapacağız." dedi.

        İlçelerdeki hastaneleri daha etkin kullanmak için analizler yapıp değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, özellikle Fethiye ilçesindeki hastaneyi yenileyeceklerini, orada 500 yataklı yatırıma aldıkları hastanenin en kısa zamanda inşaatına başlayacaklarını bildirdi.

        - "Sağlıkta esenlik mevzuatı hazırlıyoruz"

        Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Biz de aynı zamanda sağlık turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince USHAŞ vasıtasıyla bunu daha etkin, daha güvenilir ve daha kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kamu hastanelerini de buna dahil etmeye çalışıyoruz. Ancak ayrı bir şey de yapacağız. Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri sağlıklı yaşam, sağlık turizmi de yapmamız lazım. Burada fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkesten hizmet alınacağı, gerektiği zaman check-up yapılacağı bir mevzuat hazırlıyoruz. Esasında sağlıklı yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyondan termale kadar hepsini kapsayacak bir esenlik mevzuatı hazırlıyoruz. İnşallah Muğla'da bu konuda örnek bir il olacak."

        Memişoğlu, sadece hastalıkların tedavisi değil, sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteği verebilecek altyapıya ve insan gücüne sahip olduklarını, Türkiye'nin bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline geleceğini dile getirdi.

        Muğla'nın turizmin yanında sağlık turizmi için de örnek illerden bir tanesi olacağına işaret eden Memişoğlu, "Sağlıklı kalmak en önemli iş. Ramazan ayındayız, kendimizi değerlendirme ayındayız. O nedenle özellikle sigara, tütün bağımlılığı gibi bağımlılıklardan kurtarma için bir fırsat, bir zaman olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyet, kilo, beslenme alışkanlıklarımızın düzeltileceği zaman olarak düşünüyoruz. Onun için hazır böyle bir Allah'ın bize lütfu olarak ramazan, kendimizi değerlendirme, irademize sahip çıkma, aynı zamanda sosyalleşip empati kurma ayı. Onun için toplumumuzdan da bu ayın güzel zamanlarını değerlendirmesini bekliyorum." diye konuştu.

        Memişoğlu, vatandaşların Kadir Gecesi'ni de kutlayarak, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı

        Benzer Haberler

        Kavaklıdere Çamlıyurt Mahallesi'nde içme suyu iletim hattı yenilendi
        Kavaklıdere Çamlıyurt Mahallesi'nde içme suyu iletim hattı yenilendi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu Muğla'da açıkladı: "Muğla'da şehir hastanesi tamaml...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu Muğla'da açıkladı: "Muğla'da şehir hastanesi tamaml...
        MUSKİ'den "Bir Kitapla Geleceğe Işık Ol" kampanyası
        MUSKİ'den "Bir Kitapla Geleceğe Işık Ol" kampanyası
        Bodrum Acı Ot Festivali'nde yüzlerce stantta yöresel otlar görücüye çıkacak
        Bodrum Acı Ot Festivali'nde yüzlerce stantta yöresel otlar görücüye çıkacak
        Muğlaspor telafi etti
        Muğlaspor telafi etti
        Başkan Mandalinci Kademe'de sahura katıldı
        Başkan Mandalinci Kademe'de sahura katıldı