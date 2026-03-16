        Muğla'da liselilerden emekli öğretmenlere vefa ziyareti

        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, emekleri öğretmenlere vefa ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Muğla'da liselilerden emekli öğretmenlere vefa ziyareti

        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, emekleri öğretmenlere vefa ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, öğretmenleriyle ilçede yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Ferhan Okant'ı ziyaret etti.

        Gençlerin vefa, saygı ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, emekli öğretmenlerin yanı sıra yaşlıları da ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Ziyaret sırasında öğrenciler, yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyerek onlarla gönül bağı kurma fırsatı buldu.

        Öğretmen ve öğrencilerin samimi sohbetler gerçekleştirdiği buluşmada, ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

        Etkinliğin sonunda okul idaresi, sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

