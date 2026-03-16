        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin iyilik, doğruluk, çalışkanlık ve insanlık davası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil' diyor. Bu çok önemli bir cümle. Bu cümlenin arkasında esasında sizler varsınız. Toplum var, millet var. Bizden beklentisi olan birçok ezilmiş veya haksızlığa uğramış milletler var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu, bazı programlar için geldiği Muğla'da, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

        Burada, partililere hitaben konuşan Memişoğlu, Muğla'nın tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

        Muğla'nın aynı zamanda Türk misafirperverliğinin gösterildiği önemli kentlerin başında geldiğini ifade eden Memişoğlu, "Bu kadar güzel bir ilde sadece Türk insanlarına değil, dünyanın her köşesinden gelip tatilini yapan, dinlenen insanlara misafirperver olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanı'mızla gece gündüz bu millete hizmet etmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

        Memişoğlu, ülkeyi daha iyi yerlere getirmek ve millete hizmetkar olmak için uğraştıklarını dile getirdi.

        İyilik ve barış davasının, medeniyetinin temsilcileri olduklarını vurgulayan Memişoğlu, 24 yıllık bir parti olsalar da 954 yıllık bir dava olduklarını kaydetti.

        Bu davanın 1071'de başladığını ve halen bu topraklarda devam ettiğini anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Biz iyilik davasıyız. Doğruluk ve çalışkanlık davasıyız. İnsanlık davasıyız. Çevremizde her taraf yangın yeri. İnsanların katledildiği, maalesef ekonomik çıkarlar veya belli görüşler için başkalarını yok etmeyi amaç edinilmiş, kötülüğün hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamaya başladık. İnşallah bizler Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkedeki, dünyada insanların doğruluğu, iyiliği ezilmişlerin ümidi haline gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil' diyor. Bu çok önemli bir cümle. Bu cümlenin arkasında esasında sizler varsınız. Toplum var, millet var. Bizden beklentisi olan birçok ezilmiş veya haksızlığa uğramış milletler var. Müslümanlar var. Bugün Türk Cumhuriyetleri var. Arap insanları var. Faslar var. Bütün milletlerin ümidi ve beklentisi bizden çok fazla. Biz de bunun karşılığında gece gündüz çalışıp üreteceğiz. Bir arada hareket edeceğiz. Birlikte olacağız. Bugünkü kişisel menfaatlerimizi değil, gelecekteki bu ülkenin menfaatini düşüneceğiz.

        Ülkenin 15 Temmuz'dan sonra yeniden ayağa kalkma şansını yakaladığını, bunu da iyi değerlendirdiğini dile getiren Memişoğlu, savunma sanayisiyle, çalışkanlığıyla sağlıkta da aynı şekilde üretim ve teknolojiyi de yapacaklarını kaydetti.

        Muğla'nın kendine has sorunları bulunduğunu, bugün bunları tartışarak çözüm arayışı içinde olacaklarını aktaran Memişoğlu, sorunları yerinde görmek için kente geldiklerini ifade etti.

        Memişoğlu, konuşmasında partililerin ve vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Memişoğlu, daha sonra MHP Muğla İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Burak Demirel ve partililerle görüştü.

        Ziyaretlerin ardından Bakan Memişoğlu Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

