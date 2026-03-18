        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 21:14 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaya, kentteki programına Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan, geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel ve bedensel engelli kalan 19 yaşındaki Buse Bal'ı evinde ziyaret ederek başladı.

        Burada anne Mukadder Bal ile de görüşen Kaya, aileye Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Ardından 1998 yılında Tunceli'de şehit olan Özel Harekat Polisi Kazım Çağlar'ın Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan ablası Bakiye Çağlar'ı ziyaret eden Kaya, Çağları'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

        Kaya, daha sonra Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan şehit Altuğ Pek'in ailesi ile biraraya geldi.

        Burada, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması için çaba gösterildiğini anlatan Kaya, aileden dua ve desteklerini esirgememelerini istedi.

        Kaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Partililerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kaya, "Bu önemli günde Muğla'da bulunmak çok güzel. Muğla teşkilatımız Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde heyecanla, aşkla, azimle çalışıyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Muğla'nın hak ettiği yere gelmesi, Cumhurbaşkanımızı 2028'de çok güçlü şekilde seçtirmek ve daha sonra Muğla'da hedefimizi hem büyük şehir hem de ilçeleri büyük bir farkla kazanmak. Ben bu ekibin bunu başarabileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

        Kaya, Muğla ekibinin istediği hedefe ulaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Kaya'ya ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 2 bin yıllık dev çınar keşfedildi Anıt ağaç için süreç başladı
        Bodrum'da 2 bin yıllık dev çınar keşfedildi Anıt ağaç için süreç başladı
        Belediye ekiplerinden şehit yakınlarına ziyaret
        Belediye ekiplerinden şehit yakınlarına ziyaret
        Patlatılan ramazan topuna yaklaşan Ali ağır yaralandı; 2 gözaltı (2)
        Patlatılan ramazan topuna yaklaşan Ali ağır yaralandı; 2 gözaltı (2)
        Muğla'da 2 ayda 4 bin 128 araç trafikten men edildi
        Muğla'da 2 ayda 4 bin 128 araç trafikten men edildi
        Bodrum'da dev çınar koruma altına alınacak
        Bodrum'da dev çınar koruma altına alınacak
        Muğla'da bayram tatilinde 9 bin personel görev yapacak
        Muğla'da bayram tatilinde 9 bin personel görev yapacak