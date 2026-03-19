        Muğla'nın turistik mahallesi Dalyan bayramda yerli turistleri bekliyor

        DURMUŞ GENÇ - Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihi geçmişiyle ilgi çeken Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarından Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Dalyan, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta caretta kaplumbağaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği çamur banyolarıyla misafirlerini bekliyor. Bölgede bayram tatiline özel tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programı yapılıyor.

        Otel işletmecisi Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, Dalyan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli her zevke ve keseye hitap eden konaklama tesisleri bulunduğunu söyledi.

        Tatilini Dalyan'da geçiren misafirlerin, raftingden cip safarisine her türlü deniz sporunu yapabileceğini belirten Yağmur, bölgenin Fethiye, Göcek, Muğla ve Marmaris'e de çok yakın olduğunu vurguladı.

        Yağmur, "Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin özellikle Dalyan'ı seçmesinin sebebi büyük şehrin yoğunluğundan ve stresinden kaçarak dinlenmek istemeleri. Buraya gelen misafirlerimiz özellikle Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı ve kaplıcaları gezerek tatillerini huzur içinde geçiriyor. Açık otellerde bayramda rezervasyonların yüzde 70'lere çıkacağını düşünüyorum." dedi.

        Bölgeye özellikle günübirlik ziyaretçi sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Yağmur, Dalyan'ın kültür ve tarih turizminin yanı sıra denizi, kumu, plajları ve organik ürünleriyle tercih edildiğini dile getirdi.

        TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan ise Dalyan'da teknelerin sezona hazır hale getirildiğini ve misafirlerini beklediğini söyledi.

        Dalyan'ın Marmaris ile Fethiye arasında vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Akdoğan, şöyle konuştu:

        "İstanbul, Ankara, İzmir gibi yurt içinden gelecek olan tüm misafirlerimiz için Dalyan hazırlandı. Otellerimiz pırıl pırıl, restoranlarımız, pansiyonlarımız bayram için açıldı. Dalyan bu mevsimde ziyaret edilecek en güzel yer. Bu mevsimde hem yorulmadan, terlemeden Kaunos'u gezebilir, hem İztuzu Plajı'nda denize girebilir, hem de bölgedeki çamur banyoları ve kaplıcaları kullanabilirler. Bölgemiz özellikle yürüyüş rotaları arasında da bulunduğu için cazibe merkezi."

        Akdoğan, özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, çok sayıda çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesinin ilgiyi artırdığını ve Dalyan'da yılın her anı tekne turu yapmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

        Bayramda tekne turlarına yine ilginin yoğun olacağını anlatan Akdoğan, bölgedeki işletmelerin de hazırlıklarını tamamlayarak açıldığını kaydetti.

        Dalyan'dan kalkan günübirlik tekne turlarına katılan tatilciler, kaya mezarlarını izleme, Dalyan Kanalı'nı gezme, caretta carettaları görme ve İztuzu Plajı'nda denize girme fırsatı bulabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de diş kirası geleneği sürüyor
        Köyceğiz'de diş kirası geleneği sürüyor
        Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor
        Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor
        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar'dan Ramazan Bayramı mesajı
        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Knidos'un tarihi gençlerin elinde şekilleniyor
        Knidos'un tarihi gençlerin elinde şekilleniyor
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Ramazan Bayramı mesajı