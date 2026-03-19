Muğla'nın turistik mahallesi Dalyan bayramda yerli turistleri bekliyor

DURMUŞ GENÇ - Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihi geçmişiyle ilgi çeken Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarından Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı.



Dalyan, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta caretta kaplumbağaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği çamur banyolarıyla misafirlerini bekliyor. Bölgede bayram tatiline özel tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programı yapılıyor.



Otel işletmecisi Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, Dalyan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli her zevke ve keseye hitap eden konaklama tesisleri bulunduğunu söyledi.



Tatilini Dalyan'da geçiren misafirlerin, raftingden cip safarisine her türlü deniz sporunu yapabileceğini belirten Yağmur, bölgenin Fethiye, Göcek, Muğla ve Marmaris'e de çok yakın olduğunu vurguladı.



Yağmur, "Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin özellikle Dalyan'ı seçmesinin sebebi büyük şehrin yoğunluğundan ve stresinden kaçarak dinlenmek istemeleri. Buraya gelen misafirlerimiz özellikle Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı ve kaplıcaları gezerek tatillerini huzur içinde geçiriyor. Açık otellerde bayramda rezervasyonların yüzde 70'lere çıkacağını düşünüyorum." dedi.



Bölgeye özellikle günübirlik ziyaretçi sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Yağmur, Dalyan'ın kültür ve tarih turizminin yanı sıra denizi, kumu, plajları ve organik ürünleriyle tercih edildiğini dile getirdi.



TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan ise Dalyan'da teknelerin sezona hazır hale getirildiğini ve misafirlerini beklediğini söyledi.



Dalyan'ın Marmaris ile Fethiye arasında vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Akdoğan, şöyle konuştu:



"İstanbul, Ankara, İzmir gibi yurt içinden gelecek olan tüm misafirlerimiz için Dalyan hazırlandı. Otellerimiz pırıl pırıl, restoranlarımız, pansiyonlarımız bayram için açıldı. Dalyan bu mevsimde ziyaret edilecek en güzel yer. Bu mevsimde hem yorulmadan, terlemeden Kaunos'u gezebilir, hem İztuzu Plajı'nda denize girebilir, hem de bölgedeki çamur banyoları ve kaplıcaları kullanabilirler. Bölgemiz özellikle yürüyüş rotaları arasında da bulunduğu için cazibe merkezi."



Akdoğan, özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, çok sayıda çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesinin ilgiyi artırdığını ve Dalyan'da yılın her anı tekne turu yapmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.



Bayramda tekne turlarına yine ilginin yoğun olacağını anlatan Akdoğan, bölgedeki işletmelerin de hazırlıklarını tamamlayarak açıldığını kaydetti.



Dalyan'dan kalkan günübirlik tekne turlarına katılan tatilciler, kaya mezarlarını izleme, Dalyan Kanalı'nı gezme, caretta carettaları görme ve İztuzu Plajı'nda denize girme fırsatı bulabiliyor.

