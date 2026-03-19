AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Güngör, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek ramazan ayını geride bırakırken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.



Bayramların, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların son bulduğu, paylaşmanın ve dayanışmanın hayat bulduğu müstesna zamanlar olduğuna işaret eden Güngör, mesajında, terörsüz bir Türkiye ideallerini bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak istediğini ifade etti.



Güngör, ülkenin huzurunu, milletin birliğini hedef alan her türlü terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini, kardeşliği zedelemek isteyen hiçbir yapıya asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Ne yazık ki bugün dünyanın birçok coğrafyasında savaşlar, çatışmalar ve zulümler yaşanmakta. Milyonlarca mazlum, kadın, çocuk ve masum insan büyük acılar çekmektedir. Dualarımız, savaş mağduru tüm kardeşlerimizle, yurtlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlarla beraberdir. Temennimiz, dünyanın dört bir yanında akan gözyaşlarının dinmesi, adaletin, merhametin ve dünya barışının hâkim olmasıdır. Ramazan Bayramı'nın, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramın, gönüller arasında köprüler kurmasını, umutları yeşertmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

