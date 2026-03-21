Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki kara yolarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.



Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.



Ekiplerce helikopterden kaydedilen ve basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde, kural ihlali yapan bazı sürücüler görülüyor.



Denetimlerin yarın da süreceği öğrenildi.

