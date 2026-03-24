        Muğla'da yaşlılar tarihi ve kültürel alanları gezdi

        Muğla'da Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılara, Stratonikeia Antik Kenti ve "Ormancı" türküsüne konu olan "Belen Kahvesi" gezdirildi.

        Giriş: 24.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Hasan Özcan Yaşamevi ve Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’ne getirildi.

        Antik kentin tarihi yapılarını gezerek bilgi alan yaşlılar, bölgenin binlerce yıllık geçmişine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

        Daha sonra meşhur "Ormancı" türküsüne konu olan "Belen Kahvesi"ne giden yaşlılar Belen Kahvesi'nin bir odasında "Ormancı" türküsünde adı geçen muhtar Tevfik Cezayir, Bay Mustafa (Mustafa Şahbudak) ve Ormancı Mehmet'in dama oynarken gösterilen maketlerini inceledi.

        Kahvehanenin duvarlarında, türküde adı geçenlerin fotoğraflarını ve mahkeme tutanaklarını da inceleyen ziyaretçiler, çalınan "Ormancı" ile diğer Muğla türkülerini dinleyerek eşlik etti.

        100 Yaş Evi üyesi Nilgün Yayla, yaklaşık on yıldır merkezin faaliyetlerine katıldığını söyledi.

        Huzurevi sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduklarını belirten Yayla, "Bu programlarla sosyal aktivitelere katılma fırsatı bulduk. Bugünkü etkinlikten de çok memnun kaldık. Antik kente daha önce de gelmiştim, anılarımızı tazeledik. Arkadaşlarımızla sosyalleşmek bizim için çok kıymetli." dedi.

        Emekli öğretmen İbrahim Kara ise gezinin kendileri için oldukça faydalı olduğunu, yıllar sonra bu tarihi alanları yeniden görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerin hayatın içinde aktif ve mutlu olmaları için çalıştıklarını belirtti.

        Yaşlıların sosyal yaşamdan kopmadan, keyifle vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsediklerini anlatan Aras, bu tür etkinliklerle hem yaşlıların bir araya gelmelerini sağlıyor hem de kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini birlikte keşfetmelerine katkı sunduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
