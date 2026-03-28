Bodrum Belediyesi plajları yaza hazırlıyor

Bodrum Belediyesi, yaz sezonu öncesinde plajları vatandaşların kullanımına

hazır hale getirmek için çalışma yürütüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu ekipleri, sezon öncesi hazırlık çalışmalarına Paşatarlası mevkiinde bulunan Kumbahçe Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda

gerçekleştirdikleri düzenlemeleyle başladı.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, greyder ve kepçelerle sahil düzenleme çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de plaj çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu ekiplerinin çalışmaları, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde belirlenen program doğrultusunda Bodrum genelindeki plajlarda devam edecek.

