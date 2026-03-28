Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı

        Muğla'nın Milas ilçesinde sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 19:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı.

        Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi.


        Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

