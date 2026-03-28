        Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Y.Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli kolluğa imza yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        - Olay

        Muğla'da 20 Ocak'ta başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Operasyonun 23 Şubat'taki ikinci dalgasında ise 8 şüpheli gözaltına alınmış, M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı

        Milas'ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü
        Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali başladı
        Nesine 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Bursaspor: 1
        Muğla'da sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı
        Yağmur dinlemediler: Bodrum Acı Ot Festivali'ne ziyaretçi akını
        Marmaris'te "Tua Astro Hackathon" etkinliği başladı