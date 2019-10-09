60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kız kardeş ile bir kız torun, 60 yıllık evli Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için temsili nikah töreni düzenledi. Torun Su Gürler, dede ve anneannesinin temsili olarak nikahını kıyarak kendi yaptığı ve içinde sevdikleri özellikleri yazılı karton evlilik cüzdanı verdi.

Marmaris ilçesinde yaşayan Fatma ve Azbiye Gürler kardeşler, doğum gününde evlenen annesi Mübeccel (80) ve baba Mehmet Gürler (84) için temsili nikah töreni düzenledi. Saat 18.45'te kız kardeşler, anne ve babalarının haberi olmadan Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir parkı balon ve çiçeklerle süsledi. Gürler ailesinin yakın dostları törene katıldı. Kız kardeşler, parkın 50 metre ilerisindeki anne ve babasını evden alarak parka getirdi. Parka gelen Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için müzikler çalınarak alkışlar tutuldu. Sürpriz karşısında duygulanan Gürler çifti, alkış ve konfetiler eşliğinde önünde gençlik yıllarındaki fotoğrafların bulunduğu masaya oturdu. Çiftin nikah şahitliğini 30 yıllık aile dostları Hilmiye ve Ziya Sezer yaptı. Yaşlı çiftin nikahını ise Fatma Gürler'in kızı Su Gürler kıydı. Temsili nikahı kıyan torunu kendi hazırladığı ve içinde dedesi ile anneannesinin sevdiği şeylerin yazılı olduğu kartondan yapılma evlilik cüzdanını takdim etti. Davetliler, o anı cep telefonuyla çekerek çifte '60 kere maşallah' dedi. Çift, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' şarkısıyla dans etti. Ardından Balkan ülkelerinin hareketli müzikleri eşliğinde dostlarıyla birlikte göbek attılar. 1,5 saat süren tören sonrası kutlama sona erdi.

'UZUN EVLİLİK SAYGI VE SEVGİDEN GEÇER'

60 yıl evli kalmanın sırrını anlatarak genç çiftlere nasihat veren Mehmet Gürler, "Evlilik saygı ve sevgi ile devam edilir. Birbirinizi kırmamak için ileri gitmemek lazım. Bir tartışmada ileri gidildiğinde adımını geri atmasını bilmelisin. Bunu yapmazsan kavga çıkar. Evimde son sözümü ben söylüyorum. Eşim, bana 'o işi yapacağız' diyor bende son sözü söyleyerek tamam diyorum. Evlilik müessesi kolay değildir. Eşini seçinceye kadar başın ağrıyacak ölünceye kadar kutsal kurum devam edecek. Evlilik de oldubitti olmaz. Acı ve tatlı günlerde beraber olacaksın. Her şeyi beraber paylaşıp çocuklarını birlikte büyüteceksin. Ülkemize hayırlı evlat yetiştirmek için çiftlere büyük görev düşüyor" dedi. Mübeccel Gürler ise evliliğin en başlı temel kuralının saygı ve sevgi olduğunu söyledi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Çiftin kızı Fatma Gürler ise "Bugün annemin doğum günü idi. Annem doğum gününde evlenmiş. Kız kardeşim Azbiye ve kızım Su ile sürpriz bir kutlama yapmak istedik. Yakın dostlarımızı çağırarak temsili nikah töreni düzenledik. Anne ve babam Balkan göçmenidir. Babam, belediyeden annem de dünyaca ünlü bir tekstil firmasından emekli. 2007 yılında Marmaris ilçesine yerleştiler. Şu an Gökova Mahallesi'nde oturuyorlar. Bizleri büyüten ve yetiştiren anne ve babamı mutlu görmek çok sevindirdi. Herkese böyle mutlu ve uzun evlilik dilerim" dedi.



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