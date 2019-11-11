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Muğla’da 200 bin fidan toprakla buluştu '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı ...

İHA

Yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da bu yıl ve geçen yıllarda yanan sahalara 200 bin fidan dikimi yapıldı. '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan fidan dikim etkinliğine fidan sahiplenen kurum, oda, dernek, okul ve vatandaşlar katıldı.

Muğla’da 200 bin fidan toprakla buluştu '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında Muğla’da 20 farklı türde 195 noktada 200 bin fidan toprakla buluştu.

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı Muğla’da bu yıl ve geçen yıllarda yanan sahalara 200 bin fidan dikimi yapıldı. '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de başlayan fidan dikim etkinliğine fidan sahiplenen kurum, oda, dernek, okul ve vatandaşlar katıldı.
Menteşe’de fidan dikim etkinliği Düzeyn mevkisinde gerçekleştirildi. Vali Esengül Civelek, AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, jandarma, Emniyet ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde tüm yurt genelinde eş zamanlı fidan dikim töreni gerçekleştirileceğini söyledi. Yaprak, “Muğla ilimizde 195, aydın ilimizde ise 34 noktada fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Muğla’da 200 bin ve Aydın’da 100 bin olmak üzere toplam 300 bin fidanı bugün toprak ile buluşuyor. Kızılçam, fıstıkçamı, ceviz, defne, mersin, keçiboynuzu ve diğerleri, tam 20 farklı türde fidan dikilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı genelgeyle bundan sonraki yıllarda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi” dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla bölgesinde çıkan yangınlarda ekiplerin yoğun çabası sonrasında kontrol alındığını belirtirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanan bölgelerin en kısa zamanda ağaçlandırılacağı müjdesini o gece yanın bölgesinde verdiğini belirtti. Gökcan, “Sayın Bakanımız Dalaman yangınının ertesi günü basın aracılığı ile Türkiye’yi Kasım ayında yangında zarar gören bölgelere fidan dikmeye davet etti. Muğla’da o gece şahitlik ettiğimiz proje “Geleceğe Nefes Kampanyası”na dönüştü. Bu gün 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında Muğla’mızın 13 İlçesinde 195 noktada, 18 bin 182 kişi hemşehrimizin katılımıyla 200 bin Adet fidan toprakla buluşuyor” dedi.
Muğla Valisi Esengül Civelek de fidan dikim programında yaptığı konuşmada, Muğla’da 195 noktada 200 bin fidan bugün toprakla buluşacağını, ağaçlandırma potansiyeli olan alanlar ile son zamanlarda çıkan orman yangınları sonucunda bozulan alanların yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar katılımcılar tarafından toprak ile buluştu.

MUĞLA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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