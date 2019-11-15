Muğla Jandarması 115 kilo esrar ele geçirdi Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Kavaklıdere ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır 115 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası Kavaklıdere ilçesinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Başsavcılık koordinesinde şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu araç ile sevkiyatı gerçekleştirdikleri sırada Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç, R.S ve E.S. isimli 3 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeğin de katıldığı aramada 30 kilogram kubar esrar yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 85 kilogram daha kubar esrar maddesi yakalandı. Toplam 115 kilogram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği olayda gözaltına alınan üç şüpheli hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler M.Ç, R.S ve E.S. adli makamlara sevk edilecekler.

MUĞLA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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