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Sakin Kent’te yaz-kış turizm Kadın azmağı, mimari dokusu, sahili, sakinliği, havası ve yeşilin her ...

İHA

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi 4 mevsim turizm destinasyonu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Akyaka'nın 4 bin yerleşik nüfusu yaz aylarında günübirlikçi yerli turistler ile 100 bine ulaşıyor. Son yıllarda artan ilginin nedeni ise, sakinliği, huzur veren havası ve gürültüden uzak bir tatil beklentisinde olan tatilcilerin tüm beklentilerini karşılaması.

Sakin Kent’te yaz-kış turizm Kadın azmağı, mimari dokusu, sahili, sakinliği, havası ve yeşilin her tonunun 4 mevsim görülebileceği Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi dört mevsim yerli ve yabancı turist çekiyor

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi 4 mevsim turizm destinasyonu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Akyaka’nın 4 bin yerleşik nüfusu yaz aylarında günübirlikçi yerli turistler ile 100 bine ulaşıyor. Son yıllarda artan ilginin nedeni ise, sakinliği, huzur veren havası ve gürültüden uzak bir tatil beklentisinde olan tatilcilerin tüm beklentilerini karşılaması.
Gökova Körfezi’nin nazar boncuğu
Akyaka Mahallesi, MuğlaMarmaris Karayolu üzerinde, Gökova Körfezi’nin bakir koyunda yer alan en önemli yerleşim alanı. Yemyeşil ormanları, zengin eko sistemi, tertemiz sahili, tek tip mimarisi ile korumakullanma dengesinin en iyi örneğinin verildiği ender turistik bölgelerden birisi. 1980’li yıllarda başlayan turizm hareketliliğinde yıldızlı büyük otellere izin verilmeyen Akyaka’da apart ve butik otel işletmelerinin çoğu yaz kış hizmet veriyor.
Kadın Azmağı
Akyaka’da yazkış yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kadın Azmağı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın kuruluşu MUÇEV tarafından işletiliyor. Yılda 1 milyondan fazla kişinin tekne turuna katıldığı Kadın Azmağı’nda sazlık arasında küçük ahşap tekneler ile ağaçlar ve sazlıklar arasında kıvrıla kıvrıla, kuş sesleri arasında geçen 45 dakikalık yolculuk. Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı’nda kefal, levrek, yılan bağlı ve aynalı sazan gibi balık türlerinin yanında, su samuru da yaşıyor. Doğal sit olması nedeniyle Azmak’ta avlanmak yasak.
2011 yılında Sakin Şehir oldu
Türkiye’de 17 ‘Sakin Kent’ bulunurken, Türkiye’de Akyaka Mahallesi, 9 Şubat 2011'de Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'ne ‘Sakin Kent’ olmak için başvuru yaptı. Sakin Kent kriterleri arasında yer alan kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum, ortaklıklar gibi kriterleri yerine getiren Akyaka, 7 başlık da kendi içinde çok sayıda kriter içeriyor. Başvuruyu değerlendiren komite 2011 Haziran ayında ‘Sakin Şehir’ unvanını onayladı.
Mimari yapısı
Akyaka’da uygulanan tek tip mimari zorunluluğu sayesinde inşa edilen evlerin en büyük özelliklerinden birisi, bitişik yapılaşma göstermemesi. Bağlı bulunduğu Ula ilçesinin eski tarihi evlerinin örnek alınması ile modern mimariyi birleştiren bu evler, bölgede kendine has bir yapı oluşturarak, doğal güzelliği ön plana çıkarıyor. Genellikle 2 katlı bir şekilde inşa edilen evler, ahşap ve taş malzemelerin birleşimi ile birlikte kendilerine has estetik bahçeleri ve Muğla’ya has bacalarla birer tablo gibi keyifli görünümler oluşturuyor. Evlerin özellikle bol pencereli, ahşap çatılı, verandalı ve ahşap balkonlu olarak inşa edilmesi doğal bir güzelliği ortaya koyuyor. Günümüzde turizme kazandırılmış ve genellikle konaklama işletmesi olarak kullanılan bu evler için ilçe genelinde ve belde de birçok örnek bulunuyor. Evlerin çatısında kullanılan kiremit ise standart oluklu kiremit kullanılıyor.
Renk renk Begonvil
Akyaka mimarisinin güzelliğini tamamlayan en büyük unsur Begonvil çiçekleri. Akdeniz iklimine has Begonvil çiçekleri tek tip mimarisi ile dikkat çeken evleri sarmalarken, yaz kış rengarenk açarak evlerin bahçe duvarlarını süslüyor. Yeşilin tonu ile ayrı bir güzelliğe bürünen Akyaka, her mevsim renk renk açan Begonvil çiçekleri ile özellikle emekli kesimin kış aylarında tatil tercihini ilk sırada kullandığı bil turizm merkezi haline geldi.
Mavi Bayraklı sahil
300 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Akyaka Plajı, Uluslar arası Mavi Bayrak Jürisi tarafından her yıl Mavi Bayrak almaya hak kazanıyor. 2019 yılında 102 plajı Mavi Bayrak alan Muğla’da Akyaka Plajı da yaz sezonu boyunca Mavi Bayrak flamasını dalgalandırdı. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterler değerlendirilerek verilen Mavi Bayrak plaja gelen özellikle yabancı turistler için bir güvence olarak görülüyor
Yazkış turizm
Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerinde kış aylarında yok denecek kadar turizm hareketliliği bulunurken, Akyaka’da özellikle Cumartesi ve Pazar günleri işletmelerin çoğu hizmet veriyor. Sahil kenarındaki restorantlar, Kadın Azmağı turu düzenleyen tekneler, Azmak kenarındaki restoranlar ve çok sayıda Apart ve Butik otel kış sezonu boyunca ılıman iklimin hakim olması nedeniyle hizmet veriyor.
Dünyanın en iyi Kitboard alanına sahip
Akyaka, su sporlarından özellikle Kiteboard (uçurtma sörfü) ve yelkenciler için en ideal alana sahip olması ile de dikkat çekiyor. Yılın 8 ayında 2 kilometrelik sığ sahilde dünyaca ünlü Kiteboard sporcularını ağırlayan Akyaka, Kitbeoard Dünya şampiyonasının bir ayağına da ev sahipliği yapıyor. Gün boyu uçurtma sörfçüleri için rüzgarın eksik olmadığı sahilin sığ olması da bu sporu yapan yerli ve yabancı sporcuların tercih merkezi haline geldi.
Akyaka’nın bağlı olduğu Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, “Akyaka benim yerel yönetimlerdeki ilk Belediye başkanlığı yaptık belde. 19922004 yılları arasında Akyaka Belediye Başkanlığı yaptım. Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Belediye kapatılarak Ula’nın Mahallesi oldu. 31 Mart seçimlerinde Ula’dan AK Parti’den Belediye Başkanı seçildim. Akyaka her yıl artan ziyaretçi sayısı ile Muğla’nın en gözde tatil merkezlerinden birisi haline geldi. Göreve geldikten hemen sonra sahil kesiminden başlayarak Akyaka’nın üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. Yaz aylarında yoğun tercih nedeniyle başta trafik olmak üzere yaşadığımız sıkıntıları aşmak için ilgili bakanlıklarımızla görüşmeler yapıyoruz. Öncelikli olarak trafik sorununu çözmek istiyoruz. Gelen günübirlik ziyaretçilerimizin araçlarını park edebilecekleri bir otopark projemiz var” dedi.

MUĞLA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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