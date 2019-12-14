Milaslı balıkçı kayıp Milas’ın Güllük Mahallesi’nde balıkçılıkla geçimini sağlayan bir kişi teknesiyle açıldığı denizden geri dönemedi.

Güllük Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı. Gece saatlerinde çıktığı balık avından sabah saatlerinde dönmeyen Narlı’nın teknesi Gültür Sitesi civarında kıyıya vurmuş halde bulundu. Narlı’dan ise haber alınamadı.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı’nın bulunması için çalışma başlattılar.

Öte yandan Narlı’yı tanıyanlar, Narlı’nın iyi ve tecrübeli bir kaptan olduğunu belirterek, kötü hava şartlarıyla mücadele edebilecek yetenekte olduğunu söylediler.

MUĞLA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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