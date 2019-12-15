Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, 1 kişi yaralı.

Kaza; Karaçulha Mahallesin Bucak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kerim Balak idaresindeki 48 H 4767 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine takla atarak devrildi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin içinde sıkışan sürücü Balak, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Balak ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Balak’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor.

MUĞLA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:39

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