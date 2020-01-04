Datça’da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı

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– Muğla’nın Datça ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Datça’da belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu polise ihbar etti. Dün sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Datça Adliyesine sevk edildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerin tamamı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MUĞLA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

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