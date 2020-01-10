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Orman yangınlarında drone dönemi Orman yangınları ile mücadele kapsamında Muğla Orman Bölge ...

İHA

DalamanGöcek orman yangınında gece görüşlü hava araçlarının gündeme gelmesi sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece görüşlü drone cihazlarından faydalanılması gerektiğini ifade etmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 11 İşletme Müdürlüğü'ne termal görüşlü, anons sistemli ve geceleri 5 kilometrekarelik alana LED ışıkları yayabilen drone satın aldı.

Orman yangınlarında drone dönemi Orman yangınları ile mücadele kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bu yıldan itibaren termal görüşlü drone kullanımının hazırlığını yaparken, 11 İşletme Müdürlüğü’ne drone satın alındı

DalamanGöcek orman yangınında gece görüşlü hava araçlarının gündeme gelmesi sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gece görüşlü drone cihazlarından faydalanılması gerektiğini ifade etmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 11 İşletme Müdürlüğü’ne termal görüşlü, anons sistemli ve geceleri 5 kilometrekarelik alana LED ışıkları yayabilen drone satın aldı.
Bu yıl yangın sezonunda kullanılacak drone cihazları için işletmelerdeki görevliler eğitim seminerine alındı. Eğitimlerde drone kullanımının yanı sıra cihazın teknik özellikleri ve ormanlık alanlarda kullanım teknikleri hakkında bilgiler verildi. DroneTürk kurucusu Mustafa Kaçan tarafından verilen eğitimler önümüzdeki süreçte sahada da devam edecek.

11 işletmeye drone alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yıl yaz aylarında yaptığı açıklamada geceleri helikopterlerin uçamadığını, İHA’lardan istifade edilmesi gerektiğini açıkladığını belirten DroneTürk kurucusu Mustafa Kaçan, “Coğrafi anlamda çok stratejik bir bölgedeyiz. Burada geçen yıl talihsiz orman yangınları ve sorunlar yaşandı. Biz burada ormana erken müdahale, keşif, denetim ve yangınların oluşumunu önlemek amacıyla neler yapabiliriz konusunda Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bir toplantı düzenlemiştik. Onlara insansız hava araçlarından nasıl istifade edebiliriz o konuda bilgilendirmiştik. Önce bütün Orman İşletme Müdürlüklerine drone temini yaptık, ardından bugün de bir sertifikasyon ve mesleki eğitimine yöneldik. Amacımız bir ihbar geldiğinde bu ihbarı gözetleme kulelerimiz bazen ne kadar büyüklükte olduğu, nerede olduğu ile ilgili istihbarat bilgilerinin toplanmasında gecikmeler yaşayabiliyoruz. Orman yangınlarına ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar istifade ediyoruz. Bir arazöz aracı yangın söndürme operasyonuna katılıyor ama siz havadan helikopterin olmadığı bir yerden drone sayesinde bu araca yön verip yangının gidişatı hakkında veriler toplayabilirsiniz, buna göre söndürme eylemini çalıştırabilirsiniz. İnanılmaz kolaylıklar sağlayabiliyorsunuz” dedi.

Drone’nun özellikleri
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne alınan dorne'ların özellikleri hakkında da bilgi veren Kaçan, “Bu cihazlar 67 kilometre mesafelere ulaşabiliyor. Normal drone’lardan ekstra özelliği kameranın görmüş olduğu açıdan koordinat veriyor. Endüstriyel drone’larla yangınların koordinatlarını tanımlayabiliyorsunuz ve orada operasyonu yönetiyorsunuz. İkincisi üzerinde ekstra aparat var ve üzerinde termal kamera var. Sayın Bakanımızın işaret ettiği bu. Gece İHA’lardan istifade edebilir miyiz? Yangının oluştuğu yerdeki sıcaklığı ölçerek veya orada bin insan var mı, canlı var mı? Vücut sıcaklığı konusunda 3040 derece arası sıcaklığı göster dediğiniz zaman oradaki bir insanı bile keşfedebilirsiniz. Çok karanlık bir alandasınız, helikoptere işaret vermek istiyorsunuz üzerindeki LED ışık ile 5 kilometre uzaklıktan görülebilirliğe sahip. 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bir çoban gördünüz ve anons etmek istiyorsunuz. Drone'nun üzerine takılacak hoparlör vasıtası ile anons yapabilirsiniz” dedi.

MUĞLA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
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