İş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye katkı

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesindeki cezaevlerinde kalan hükümlüler iş yurtlarında çalışarak geçen yıl 11 milyon 156 bin lira kar elde etti.

Fethiye’de 2018 yılında 13 bin 400 soruşturma olurken, 2019 yılında bu rakam 16 bin 200’e çıktı.

Yaklaşık 3 bin soruşturma artmış. İlçemizde suç oranında yüzde 25 artış var.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi'nin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Seydikemer Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyor.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde kalan ve sağlık durumları çalışmasına mani olmayan hükümlülerin farklı iş kollarında çalıştığını söyledi.



Çalışan hükümlülerin sağlık sigortalarının yatırıldığını ve hükümlülere belirli bir ücret verildiğini anlatan Eker, "Hükümlüler, Seydikemer'de 18, Dalaman'da 24 iş kolunda çalışıyor. Seydikemer'de 2018'de elde edilen 1 milyon 142 bin liralık kar, geçen yıl 1 milyon 656 bin liraya yükseldi. Dalaman'da da 2018'de 6 milyon 500 bin lira olan kar geçen yıl 9 milyon 500 bin liraya çıktı." dedi.



Eker, 2020'de her iki cezaevindeki iş kolu faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kurtca Eker, elde edilen gelirin Adalet Bakanlığı İş Yurtları Daire Başkanlığı tarafından adalet hizmetlerinde ve başkanlık bünyesindeki yeni yatırımlarda kullanılacağını kaydetti.

İlçemizde Suç Oranında Yüzde 25 Artış

2019 yılında suç oranının yüzde 25 arttığını kaydeden Eker, “Fethiye’de 2018 yılında 13 bin 400 soruşturma varken, 2019 yılında bu rakam 16 bin 200’e çıkmış. Yaklaşık 3 bin soruşturma artmış. İlçemizde suç oranında yüzde 25 artış var. Seydikemer’de adliye birimi olmadığı için bu sayıların içinde Seydikemer’deki konular da var. Bunların da yüzde 30’e Seydikemer’de yaşanan olaylar” dedi.

2019 yılında uyuşturucudan 824 kişinin işlem gördüğünü kaydeden Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, bunlardan 712’sinin kullanma; 112’sinin de uyuşturucu ticaretinden işlem gördüğünü söyledi. Eker, “Fethiye’de 2018 yılında 13 bin 400 soruşturma varken, 2019 yılında bu rakam 16 bin 200’e çıkmış. Yaklaşık 3 bin soruşturma artmış. İlçemizde suç oranında yüzde 25 artış var. Seydikemer’de adliye birimi olmadığı için bu sayıların içinde Seydikemer’deki konular da var. Bunların da yüzde 30’e Seydikemer’de yaşanan olaylar. 2019 yılında uyuşturucudan işlem gören kişi sayısı 824… Bunun 712’si kullanma suçu. 112 kişiye de uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmış. 112 kişiden 53 kişi tutuklanmış. Bir kısmı hala tutuklu, bir kısmı tahliye olmuş, bir kısmının da Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaları devam ediyor. Kaçakçılıktan 2019 yılında 216 kişiye işlem yapmışız. Bunlardan 22’si tutuklanmış. Uyuşturucu ve kaçakçılıkta Fethiye maalesef belli bir suç oranına ulaşmıştır. Yasal çerçevede işlemlerimizi yapıyoruz. Uyuşturucu ticaretinin cezası çok ağır. Ortalama 15 yıl, uyuşturucunun niteliğine göre ceza artabiliyor” dedi.

MUĞLA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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