Ortaca yeraltı çöp konteyneri sistemine geçti

Ortaca Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir Ortaca için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında şehrin belirlenen noktalarına yeraltı çöp konteyneri koydu.

Dalyan, Sarıgerme ve ilçe merkezinde nüfusun yoğun olduğu bölgelere evsel atıkların atılması için her biri 2 bin 400 litrelik 5 yeni yeraltı çöp konteyneri yerleştirildi.

Su sızdırmaması ve yer altında olması nedeniyle hijyenik özelliklere sahip konteynerlerde biriken çöpler, çok amaçlı çöp aracında otomatik vinçler sayesinde toplanıyor. El değmeden ayakla açılan kapakları da vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Yeraltı çöp konteynerlerinin ilçeye farklı bir hava katacağını söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde görsel ve hijyen amaçlı olarak yer altı çöp konteynerlerini yerleştirdik. Yeni kurulan sistem ile çöpler yer altında toplanacak. Böylece görsel kirliliğin ve çöp kokularının önüne geçilecek, yoğunluğun en çok olduğu bölgeleri tespit ederek ilk çalışmalarımızı buralarda gerçekleştirdik.” dedi.

Yeraltı çöp konteynerlerini çoğaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Uzundemir, şunları kaydetti; “Yapılan ve yapılacak yer altı çöp konteynerleri ile ilçemizin çevre kirliliğini azaltacağız. Çöp kokularının önüne geçerek ilçemizi daha estetik bir görünüme kavuşturacağız.”

Öte yandan Atatürk Mahallesi Muhammet Kundakçı Caddesinde yer altında bulunan yağmur suyu drenaj hatları parke yüzeyine alınarak cadde üzerindeki su tahliyesi hızlandırıldı ve cadde üzerindeki su birikmelerinin önüne geçildi.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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