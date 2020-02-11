Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen Mahallesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yanında ahşap bina kullanılmaz hale geldi. ...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen Mahallesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yanında ahşap bina kullanılmaz hale geldi. ...

İHA

Muğla'nın Dalaman ilçesi kırsal Çöğmen Mahallesinde 90 yaşındaki bir kadının evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen Mahallesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yanında ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Muğla’nın Dalaman ilçesi kırsal Çöğmen Mahallesinde 90 yaşındaki bir kadının evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ahşap binadaki yangın ekipler tarafından söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında 90 yaşındaki ev sahibi Dudu Yavuz’un evde bulunamaması olası bir faciayı önledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
YEREL HABERLER Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ...
Bitez’de belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi
YEREL HABERLER Bitez’de belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı ...
Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü Kahveci Hasan Balaban cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile ...
Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü
Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ile alındı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılında 13 olağan birleşimde 255 oy birliği, 7 oy çokluğu ile 262 karar aldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ...
3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Başkan Otgöz'den Seydikemer Belediyespor'un yeni tesislerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Otgöz'den Seydikemer Belediyespor'un yeni ...
Martılar yüksekten uçuyor
YEREL HABERLER Martılar yüksekten uçuyor
Muğla merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar
YEREL HABERLER Gelin damatların gözdesi tarihi mekanlar
(Görüntülü) Marmaris'te evsizler cami avluları ve parklarda uyuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te evsizler cami avluları ve ...
Bodrum Belediyesi ve Halk Eğitim kursları istihdam sağlıyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi ve Halk Eğitim kursları istihdam ...
Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan öğrenciden Töre'ye ziyaret
YEREL HABERLER Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan ...
Görme engelli vatandaşlardan Başkan Karaca’ya teşekkür
YEREL HABERLER Görme engelli vatandaşlardan Başkan Karaca’ya ...
Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle ...
Hem kulüp başkanı hem de kaleci
YEREL HABERLER Hem kulüp başkanı hem de kaleci
Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Balkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
1 liralık cips poşetinden 35 bin liralık uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER 1 liralık cips poşetinden 35 bin liralık uyuşturucu ...
Marmaris'te evsizler cami avluları ve parklarda uyuyor
YEREL HABERLER Marmaris'te evsizler cami avluları ve parklarda ...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı
YEREL HABERLER Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni ...
Muğla Büyükşehirden hayvancılık eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan sağlığı ve hayvan besleme eğitimlerine Kavaklıdere ilçesinde başladı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehirden hayvancılık eğitimi Muğla ...
Festivalde kadına şiddeti dikkat çektiler Datça Badem Çiçeği Festivali'nde çocuk evlilikleri ve kadına şiddete dikkat çekildi
YEREL HABERLER Festivalde kadına şiddeti dikkat çektiler Datça Badem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X