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Temizlik öncesi İdlib şehitleri anıldı

İHA

Temizlik öncesi İdlib şehitleri anıldı

Bodrum Belediyesi tarafından ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği öncesi Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler dalıştan önce Türk Bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.
Bodrum’da sezon öncesi koyların atıklardan arındırılması amacıyla başlatılan deniz dibi temizliğinin dördüncü durağı, kısa süre önce “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen Küdür Mevkii Alacain Koyu oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Tayfun Yılmaz’ın katıldığı temizlik etkinliğine bir dönem belediye dalış ekibinde yer alan Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de katıldı.
Deniz dibi ve kıyı temizliği öncesi sahilde büyük Türk Bayrağı açıldı. Önceki gün Suriye’nin İdlib bölgesinde 33 askerimizin şehit olduğu 32’sinin ise yaralandığı hain saldırı nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen birer açıklama yaparak şehit kahramanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
“Bugün çok zor bir gün” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “İdlib’de yaşanan olay nedeniyle tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz” diye konuştu.
Bodrum Belediyesi’nin tüm denizleri atıklardan arındırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinin bu kez Küdür’de yapılmasının önemine de değinen Başkan Aras, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir süre önce korunacak hassas alan ilan edilen Küdür’de biz de Belediye olarak bu bölgedeki aykırılıkları ortadan kaldırmaya başladık. Halkımızla birlikte bir yıldır mücadelesini verdiğimiz plajlardan biri kaldırıldı ve doğal haline döndürme çalışmaları devam ediyor. Tek amacımız Bodrum’u koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek.” dedi.
Açıklamanın ardından Başkan Aras bölgede incelemeler yaptıktan sonra kıyı temizliğine katılan ProfiloMarina İlkokulu 3. sınıf öğrencileriyle sohbet ederek denizleri ve doğayı korumak için onlara büyük görevler düştüğünü söyledi.
Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç ile Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen’in deniz dibinde, öğrenci ve bazı sivil toplum örgütleri ile vatandaşların ise kıyıda yaptığı temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan çalışma sonrasında Küdür bölgesinden 21 kg plastik, 19 kg cam, 14 kg metal ve 38 kg tekstil ve ahşap atık toplandı.

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