Manmaris'te kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara ceza yağdı

<br>Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinsiz dışarı çıkan, maske takmayan ve aralarında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 motosikletlinin de bulunduğu 26 kişiye toplam 108 bin 466 lira para cezası kesildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinde izole yaşamı devam ettirdi. Kısıtlama kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletlinin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişiye yürüyerek ve araçlarıyla izinsiz dışarı çıktığı, maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kişi başı 3 bin 150 lira ve maske takmayan aynı kişilere ise ayrıca 392'şer lira para cezası kesildi. Denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 motosiklet sürücüsüne de ayrıca kişi başı 9 bin lira para cezası kesildi. Motosikletlerine de el konulup, otoparka çekildi. 26 kişiye kesilen toplam para cezasının 108 bin 466 lira olduğu bildirildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-26 15:05:29<br>
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