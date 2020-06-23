Firari maymunu yakalamak için ekipler seferber oldu Bahçede maymun gören vatandaşlar belediyeye haber verdi

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri evlerin bahçelerine giren maymunu fark edince durumu Ortaca Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, bir evin bahçesinde bulunan maymunu uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı. Sahibi olup olmadığı araştırılan maymun Gökova Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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