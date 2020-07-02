Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi

DHA

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce, toplu taşıma araçlarında başlatılan zorunlu kart uygulaması, günübirlik tatilcilerin tepkisine neden oldu. Minibüsçüler, altyapı hazırlanmadan uygulamaya geçilmesi nedeniyle yolcuların mağdur edildiğini savunup, çözüm üretilmesini istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ile Muğla arasında yolcu taşımacılığı yapan özel denetimli minibüslere, 5 Haziran'da zorunlu kart uygulaması getirdi. Uygulamayla yolculardan nakit para alınması kaldırıldı. Yolcular, ulaşım ücretini kart basarak ödemeye başladı. Ancak,...

Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce, toplu taşıma araçlarında başlatılan zorunlu kart uygulaması, günübirlik tatilcilerin tepkisine neden oldu. Minibüsçüler, altyapı hazırlanmadan uygulamaya geçilmesi nedeniyle yolcuların mağdur edildiğini savunup, çözüm üretilmesini istedi.<br>Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ile Muğla arasında yolcu taşımacılığı yapan özel denetimli minibüslere, 5 Haziran'da zorunlu kart uygulaması getirdi. Uygulamayla yolculardan nakit para alınması kaldırıldı. Yolcular, ulaşım ücretini kart basarak ödemeye başladı. Ancak, Datça'ya tatil için ya da günübirlik gelenler, uygulamadan habersiz oldukları ve kartları bulunmadığı için sıkıntı yaşıyor.<br>Datça ile Marmaris arasında, şehir içi belediye otobüs seferleri konulmadığı için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma ile yolcu taşıyan tek firma olan Datça Minibüsçüler Kooperatifi esnafı, altyapı hazırlanmadan uygulamaya geçilmesi nedeniyle yolcuların mağdur edildiği görüşünde birleşip, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.<br>KART MECBURİYETİNİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI<br>Datça'dan dün saat 13.00 minibüsü ile Marmaris'e gitmek üzere otogara gelen Kadir Çakır (45) nakit para yerine, minibüse kartla binebileceğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Datça'ya bir hafta önce tatil amacıyla geldiğini ve İstanbul'a döneceğini belirten Çakır, "Bugün dönüş için otogara geldim. Dolmuşlarda artık kart mecburiyeti varmış. Datça'da yerleşik yaşayan biri değilim. Bugün havalananına gitmem lazım. Önce Marmaris, oradan da Dalaman'a gideceğim. Dolmuşa eğer kartsız binersem, şoförlere para cezası kesilecekmiş. Günübirlik buraya gelen insanlar ne yapacak? Turist olanlar da bir gün için kart mı alacak? Kartı nereden bulacaklar? Orada bir kulübe var; içeride hiçbir görevli yok. Fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti istiyorlarmış. Böyle bir hazırlığım yok, sonuçta ben bir turistim. Saçma bir uygulama olmuş. Bu uygulamayı bilmeyen bir turist olarak yoldan binmiş olsaydım, beni dolmuşa almayacaklar mıydı? Ne yazık ki, biraz problemli bir uygulama olmuş" dedi.<br>'ULAŞIM KARTINI NEREDEN BULACAĞIM'<br>Ulaşım kartı olmadığı için minibüse binemeyen Melek Tepe (54) ise, uygulamaya anlam veremediğini söyleyerek, "Datça'ya seyahate gelmiş bir insanım, kartı nereden tedarik edeceğim? Böyle bir uygulama çözüm yolu gösterilmeden nasıl başlatılır? Neden bizleri mağdur ediyorlar? Eğer böyle bir uygulama başlatılıyorsa, burada kart bulunduracak ve hemen sorun çözülecek. Şu an paramla yolculuk yapamıyorum. Turistik bir yerdeki hizmet bu mu? Böyle mi olmalıydı? Neden bu sorunu belediye başkanı çözmüyor" diye tepki gösterdi.<br>'TEK BASIMLIK KART YOK'<br>Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman ise uygulamaya hazırlıksız geçildiğini belirtirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan iki hafta önce gelen bir yazı ile uygulamadan haberdar olduklarını söyledi. Karaman, "Yazıda, 'araçlarda artık nakit ücret alınmayacağı ve herkesin kart almak zorunda olduğunu' belirtiliyor. Yazı çok güzel ancak, altyapısı yok. Günübirlik turist gelmiş, hiçbir şeyden haberi yok. Yabancı turiste derdimizi nasıl anlatacağız? Adam bir günlüğüne gelmiş, belki bir daha buraya gelmeyecek. Yol ücretine ilaveten bir de kart bedeli ödeyecek. Diyorlar ki; günübirlik, tek basımlık kart çıkaracaklarmış. Bu kartı çıkardıktan sonra neden bu uygulamaya geçilmiyor?" dedi.<br>'KARTSIZ YOLCU TAŞIMANIN CEZASI 392 TL'<br>Minibüsçü esnafının yolcularla karşı karşıya getirildiğine işaret eden Karaman, şunları söyledi: "İnsanlarla bizi neden karşı karşıya getiriyorlar? Biz bunu anlayamıyoruz. Yolcu geldi, yarım saattir bize bağırıyor. 'Havaalanına yetişeceğim' diyor. Nasıl yetişecek? Eğer kartsız bindirsem, bana 392 TL ceza kesecekler. Ben nasıl taşırım? Dört kişi kartsız binse 1200 TL eder. Esnaf bu cezanın altından nasıl kalkar? O kadar belirsizlik var ki. Ne yolcu ne de şoför esnafı memnun. Başıboşluk var. Yukarıdan birleri çıkıyor sihirbaz gibi, 'sen bunu yapacaksın' diyor. Yapmaya çalışıyoruz ama maalesef yapılan iş gerçekten içler acısı. Datça-Marmaris arasında, beş yıl önce 15 TL'ye yolcu taşıyorduk. Mazot, 1300 TL idi, şimdi mazot olmuş 7 TL, hala 15 TL'ye yolcu taşımam için zorlanıyorum. Minibüsü 100 bin TL'ye almıştım. Minibüsüm oldu 400 bin TL. Bu şoför esnafı bu yükün altından nasıl kalkar? Seçimden önce üç defa toplantı yaptık. Seçim biteli bir yılı geçti. Çağrın bizi toplantıya, görüşelim. Bizleri de dinleyin. İnsan olduğumuza hatırlayalım, seçimden seçime böyle olmasın."<br>Karaman, sorunun bugünlük diğer yolcuların kartından ödeme alınarak çözümlendiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL <br>2020-07-02 08:25:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye’de 54 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden suçüstü yakalanan öğretmen ...
Fen Bilgisi öğretmeni, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Fen Bilgisi öğretmeni, uyuşturucu ticaretinden ...
Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı
YEREL HABERLER Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken ...
Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
Seydikemer’deki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Seydikemer’deki orman yangınında 2 hektar alan zarar ...
Milas'ta yaşlı kadın denizde boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milas'ta yaşlı kadın denizde boğularak hayatını ...
Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını (1)
Online Halk Oyunları Yarışması birincisi ödülünü Kaymakam Yıldız'dan aldı
YEREL HABERLER Online Halk Oyunları Yarışması birincisi ödülünü ...
Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete bağışladı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete ...
Seydikemer’de ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Seydikemer’de ormanlık alanda yangın çıktı
Başkan Gümüş, yeni normal sonrası mahalle ziyaretleri sürüyor Korona virüs nedeniyle ara verilen yatırımları yeni normal yaşama geçilmesi sonrası tekrar başlarken, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, yeni normal sonrası mahalle ziyaretleri ...
Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye çağrı Platform Sözcüsü Öykü Yağcı: “Esaret altındaki yunuslar her geçen gün ölüyor”
YEREL HABERLER Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan TBMM’ye ...
Sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Sürüklenen tekne kurtarıldı
Kadın hükümlülere Bin hijyen paketi Türkiye’de ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Mor Yaşam projesi ile kadın hükümlüler ve çocuklarına Bin 65 adet hijyen paketi desteğinde bulunuldu.
YEREL HABERLER Kadın hükümlülere Bin hijyen paketi Türkiye’de ilk ...
TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne Aydınlı Müdür Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü’ne atanan Aydınlı Özer Coşkun görevine başladı.
YEREL HABERLER TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne Aydınlı Müdür Türkiye ...
Büyükşehir’den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçinin desteklenmesi amacıyla bugüne kadar yüzde 50 hibeli olarak 78 bin adet ceviz fidanı dağıttı.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Muğlalı çiftçilere ceviz fidanı ...
82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER 82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü
Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum´da
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum´da
Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te
YEREL HABERLER Ukrayna Başkonsolosu Marmaris’te
Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat’ı evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat’ı evinde ...
Başkan Oktay’ın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay’ın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X