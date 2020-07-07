Yüksek mimar evinde ölü bulundu

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, 68 yaşındaki yüksek mimar Ayperi Okur, evinde ölü bulundu. 3 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Okur'un kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.<br>Yeniköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yüksek mimar Ayperi Okur'dan dün haber alamayan İstanbul'da yaşayan oğlu durumu komşularına bildirdi. Komşuları zile basmalarına rağmen Okur'un kapıyı açmaması üzerine endişelenince saat 23.00 sıralarında, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yatak odasında Okur'un hareketsiz halde yattığı görülünce durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Okur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir darp ve kesici, delici alet izine rastalnılmayan Okur'un 3 günlük olduğu tahmin edilen cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br>Okur'un kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği tahmin ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-07 16:39:28<br>

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