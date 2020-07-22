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Seydikemer’de serinlemek için girdiği derede boğuldu

İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Seydikemer’de serinlemek için girdiği derede boğuldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği derede boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu’na arkadaşlarıyla giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyon içinde akan dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suyun altında hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Külür'ün cansız bedeninin sudan çıkarılamaması üzerine itfaiye, AFAD ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar tarafından su altından çıkarılan Külür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenlik yaptığı öğrenilen Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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