Muğla'da orman yangını

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Kavaklıdere'nin Ortaköy Mahallesi Harmanbeli mevkindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 3 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Aykut KURT

2020-09-10 16:52:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.