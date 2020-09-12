Engelli gence polisten doğum günü sürprizi Polis motosikleti ile şehir turu attı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan hafif derecede zihinsel engelli Aypar Öztürk, doğum gününü polis motosikleti ile şehir turu atarak kutladı.



Çocukluğundan beri polislik ve askerliğe ilgi duyan hafif zihinsel engelli 24 yaşındaki Aypar Öztürk, yeni yaşını Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile kutladı. Türk Müziği Sanatçısı annesi Asiye Palu ile birlikte Bodrum Kaymakamlığı önüne gelen genç, önce polis memurlarıyla bir süre sohbet etti, ardından telsiz aracılığı ile karakolun haber merkezi ile iletişim kurdu, tüm polislere görevlerinde başarılar diledi. Haber merkezi de polisler adına Aypar Öztürk’ün doğum gününü kutladı.



Polisleri çok sevdiğini ifade eden Aypar, “Bugün sağ olsunlar beni motosikletle dolaştıracaklar. Ben polis motosikleti ile gezmeyi çok istiyordum. Geçenlerde bir polis bana söz vermişti. Bugün nasip oldu” diye konuştu. Ardından polis motosikletine artçı olarak binen Öztürk, motosikletle şehir turu attı. Gencin, şehir turu esnasında oldukça mutlu olduğu görüldü. Aypar Öztürk, tur sonunda “Her yerde Türk polisi yanımızda” dedi.



Gencin annesi Türk Müziği Sanatçısı Asiye Palu ise, “Bizim şu anda pandemiden dolayı işlerimiz sakin. Bu yüzden Aypar’a çok daha fazla zaman ayırıyorum. Daha çok onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Doğum gününde en büyük isteği burada olmaktı. Sağ olsunlar polislere çok teşekkür ediyorum. Çok hassasiyet gösterdiler. Aypar bugün çok mutlu. Aypar’ın çok küçüklüğünden beri polisliğe, askerliğe ilgisi var. Aypar askerliğini yapamadı. Bir günlük askerlik yapma hakları var. Bazı kurumlara gittim ama yanıt alamadık. Türk polisini çok seviyor, ülkesini, vatanını çok seviyor. O milliyetçiliği, yüreğinden gelen bir duygu. Ben de onunla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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