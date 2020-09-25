Mali müşavir evinde ölü bulundu

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 yaşındaki Mali Müşavir Soner Uşkan evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokakta bulunan Murat Apartmanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mali Müşavir Soner Uşkan Murat Apartmanı 4. kattaki dairede ölü olarak bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uşkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uşkan'ın kalk krizi nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.



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