Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli şimdi de 'küllük' olarak kullanılıyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), DHAMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, deniz üzerinde yürüyor hissi veren dünyaca ünlü Kızkumu'ndaki sol eli vandallar tarafından kırılan, sağ kolunda ise çatlak bulunan, daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ve bakımsızlığı nedeniyle daha önce birçok kez haber konusu olan 'Prenses' heykeli, şimdi de tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı.

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki doğa harikası Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 600 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde olan, kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu'nu günde ortalama bin 500 kişi ziyaret ediyor. Uzaktan bakanlara deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu, yerli ve yabancı turistlerin gezi programlarında olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İlk defa deniz üzerinde yürüyenlerin büyük şaşkınlık ve hayranlık duyduğu, dünyaca ünlü Kızkumu Sahili'ndeki 25 yıllık 'Prenses' heykelinin bakımsız hali görenleri üzüyor. Kızkumu efsanesindeki Bybassos Kralı'nın güzel kızının tasvir edildiği, kaidesiyle 1,5 metre boyunda olan alçıdan heykelin sol eli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir süre önce kırıldı. Sağ kolunda çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan ve geçmişte tatilcilerin ıslak havlularını asmaları nedeniyle boyaları döküldü. Kızkumu'nun sembolü olan 'Prenses' heykelin bakımsız hali ulusal ve yerel basında haber olarak da yer aldı. Haberlerin ardından yetkililerin uyarıları ile heykel 'askılık' olarak kullanılmaktan kurtarıldı. Heykel şimdi ise tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı. Heykelin çatlak olan kolu tatilcilerin attığı sigara izmaritleri ile doldu. Heykelin içler acısı durumuna üzülen tatilciler, bir an önce bu çirkin görüntünün düzeltilmesini istedi.

'BURADAKİ GÜZELLİĞİ, HEYKELİN BU GÖRÜNTÜSÜ BOZUYOR'

Elazığ'dan eşi ile tatile gelen Haydar Çevik, "Kızkumu hakkında çok şey duydum. Merak edip geldim ve deniz üzerinde yürüdüm. Harika bir yer. Ancak, sahildeki Prenses heykelinin bakımsız haline üzüldüm. Buradaki güzelliği, heykelin bu görüntüsü bozuyor" dedi.

İzmir'den eşi Metin Adar ile tatile gelen Merve Adar da "İnternet arama motorlarında burası ile ilgili çok hikaye ve haber gördüm. Ama heykel fotoğraflarda böyle bakımsız görünmüyor. Üzücü bir durum. Bir an önce bu çirkin görüntünün düzeltilmesi gerek" diye konuştu.

'EN KISA SÜREDE KÖTÜ HALİNDEN KURTARACAĞIZ'

DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç de, "Ne yazık ki kendini bilmez kişi ve kişiler tarafından Kızkumu'nun sembolü haline gelen Prenses heykeli tahrip edildi. Pandemi olayının yaşanması ve bazı nedenlerden dolayı heykeli yeniletemedik. En kısa sürede bu kötü halinden kurtaracağız. Yakışan bir Prenses heykeli burada olacaktır. Turizm sezonunda günde ortalama bin 500 kişinin ziyaret ettiği dünyaca ünlü yerimizin bu halde olması üzüntü verici" dedi.

KIZKUMU EFSANESİ

Efsaneye göre Bybassos Kralı'nın kızı, güzel prenses ile bir balıkçı birbirlerine aşık olurlar. Kız, geceleri sahile çıkıp, kandille balıkçıya işaret verir, balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelir ve buluşurlar. Kral bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yerde de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. Kral, askerlerine kızını kumsalda yakalatıp, elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Denilen yapılır. Balıkçı karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda atlar kayığına, kürek çekmeye başlar. Kız, askerlerin elinden kurtulup, denizin ortasındaki delikanlıya doğru koşmaya başladığı anda bir mucize gerçekleşir ve kızın her adımında deniz, anında kumsala dönüşür. Arkadan koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık onları suya batırdığı anda bir asker ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı vurmaktır ama ok, kıza saplanır. Efsaneye göre de kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya dönüşür. Delikanlı, okla vurulan prensesi alıp kayığıyla uzaklaşır ve bir daha da ikisini gören olmaz.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-09-26 10:17:58



