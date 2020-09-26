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Kuraklık çam balını vurdu, arılar açlıkla karşı karşıya Ağustos-Kasım aylarında 6 milyon arı kovanının konakladığı Muğla’da kuraklık nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarındaki bal kesimi yapılmazken, arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini istedi

İHA

Kuraklık çam balını vurdu, arılar açlıkla karşı karşıya Ağustos-Kasım aylarında 6 milyon arı kovanının konakladığı Muğla’da kuraklık nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarındaki bal kesimi yapılmazken, arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini istedi

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sini Türkiye, Türkiye'nin de çam balı üretiminin yüzde 80’inin karşılandığı Muğla’da kurak geçen sezon nedeniyle arılar açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Türkiye’nin birçok bölgesinden çam balı üretimi için Muğla bölgesine gelen arıcılar, çamlarda basra göremeyince geri dönüyor.
AğustosKasım aylarında çam balı hasadı için Muğla’da konaklayan 6 milyon kovanda ilk defa Ağustos ve Eylül aylarında kesim yapılamadı. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üç defa çam balı kesimi yapan arıcılar Ağustos ve Eylül aylarında kuraklık nedeniyle bir kilo bal hasadı yapamadı.
Türkiye’de yaklaşık 8 milyon arı kovanından 6 milyon kovanı, Muğla’nın Marmaris, Menteşe, Milas gibi sık çam ormanları ile kaplı bölgelerinde konaklıyor. Yıllık yaklaşık 20 bin ton üretimin yapıldığı Muğla bölgesinde ilk defa Ağustos ve Eylül aylarında çam balı hasadı yapılamadı.

Arılar telef olma tehlikesi ile karşı karşıya
Türkiye’nin birçok bölgesinden çam balı üretimi için gelen arıcılar, havaların kurak gitmesi nedeniyle gelmedi. Gelen arıcılar da çamlarda basra oluşmaması nedeniyle geri döndü. Arıcılar arının kendini besleyecek besin bulmaması durumunda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söylerken, Ağustos ve Eylül aylarında arıların beslenmesini şeker ile sürdürdüklerini belirttiler.
“50 bin TL kredim var, nasıl ödeyeceğim”
Bal üreticisi Hasan Hüseyin Avcı, bankadan 50 bin TL kredi çektiğini, çok zor durumda olduklarını belirterek, “Çok kötü durumdayız. Olmayacak bu sene. 50 bin TL kredim var. Nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Bu yıl bal üretimi sıfır. Normal yıllarda 300 teneke bal alıyordum. Krediyi zor öderim. Ertelenmesini istiyorum” derken eşi Kezban Avcı, “En kurak yıl bu sene. Yağmur yok. Yaylada da öyleydi. Yağmur olmadı. Rezil olduk geldik. Şeker ile besledik geldik, buraya geldik yine yok” dedi.

“Gelenler geri döndü”
Çam balı için diğer illerden gelenlerin çoğunun geri döndüğünü belirten Adana’lı bal üreticisi Mehmet Tilki, “Bu senenin durumu sıfır. Bal olarak gördüğüm kadarı ile buraya gelen ve boş yükleyen 1520 araba geri gitti. Arılarını bala getirmiş ama almadan geri gitti. Bal almadan dönen arkadaş çok. Yayla sezonunda bal olmamış, çama güvenmiş ama burada da boş. Ne yapar bu insanlar. Arı da bitti zaten. Bu durumda kredi ödeme durumumuz yok. Bize kredi ödemeleri durumunda yardım edilirse güzel olur. Eğer krediler ertelenirse çok memnun oluruz” dedi.
“Böceğin yüzde 8090’ı öldü”
Mayıs ve Haziran aylarında çam balı üretim alanlarını dolaştıklarını belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Mayıs ve Haziran ayındaki ısı değişiklikleri nedeniyle mevcut böceğin yüzde 8090’ının öldüğünü tespit ettik. Bu konuda arıcılarımızı da uyarmaya başlamıştık. Umut ederek bazı arıcılarımız geldi, bazıları gelmedi. Gelemeyenler Anadolu’nun bazı köşelerinde bizden haber bekliyor. Çam balı Türkiye aracısının kurtarıcısıdır. Türkiye arıcısının 8 milyon arının 6 milyonu çam balı üretim alanları İzmir’den Antalya’ya kadar olan bölgelere yerleşiyor. Burada ciddi sıkıntılar var” dedi.
“Arılar açlık ile karşı karşıya”
Kuraklık nedeniyle bal üretimi bir tarafa mevcut arıların beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunu, arıların açlık ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Şahin, “Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üç kesim çam balı alınması gerekiyor. Bal kesimi Ağustos’un 10’unda başlar, Kasım sonuna kadar periyodik olarak devam eder. 2 ay geçti. Ağustos ve Eylül ayında hiç bal olmadı. Hasat edilecek balı bırakın, mevcut alanlardaki arılar açlık ile karşı karşıya. Arıcılar arılarını besliyor. Beslemek zorunda, çünkü arı tamamen ölecek. Bununla karşı karşıyayız. Bal üretimi bir tarafa arılarımız telef oluyor” dedi.

“Krediler ertelensin”
Türkiye’nin çam balı deposu durumundaki Muğla’da çam balı üretiminin olmaması nedeniyle arıcılar tarafından kullanılan banka kredilerinin ertelenmesini isteyen Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin, “Öncelikle vatandaşlarımızın, arıcılarımızın kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Bu insanlar kış boyunca arı besleyecek ve gelecek sezona hazırlık yapacaklar. Bu arıyı hazırlayabilmeleri için arının tek ihtiyacı nektardır. Yoksa yavru başka besin ile beslenemez. Arıcı vatandaşlarımızın bu konuda en azından desteklenmesi lazım. Her işletmeye 100’er bin liralık bir destek lazım. Aksi takdirde arılarımızın öneminden hiç bahsetmek istemiyorum. Doğada bir çiçek açıyorsa arıya borçlu. Arı olmazsa hayat olmaz. Balı bir kenara bırakırsak, arılarımızın sağlığı ve yaşaması için arıcılarımıza sahip çıkmamız lazım” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı ile Cumhurbaşkanına çağrı
Arıcıların çok kötü bir sezon yaşadığını belirten Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Şahin, “Çam balı üretiminden bahsediyoruz. İhracat yapamayacağız belki ama yurt içi tüketim için çiçek balımız var. Türk insanının birer kilo tüketeceği bal var. 7080 bin ton balımız mevcut. Korona virüs nedeniyle esnaflarımız destekleme almıştır. Aynı destekleme modelinden arıcılarımızın da desteklenmesini talep ediyoruz. Sayın Bakanımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuda kendisi ile görüşme talebimiz de var. Genel müdürlüklerimize durumu arz ettik. Ama Sayın Bakanımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu dönemde arıcılarımıza sahip çıkılmasını talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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