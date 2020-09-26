Bodrumspor - GMG Kastamonuspor: 4-1

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Adem Şahan (xx), Mahmut Gülle (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (xxx) Erkan (xxx) (Dk. 87 Hüseyin), Harun (xxxx), Sergen (xxx) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Batuhan (xxx) (Dk. 31 Cenk xxx), Medeni (xx), Orhan (xxx), Burak (xxx) (Dk. 88 Emre), Muhammet (xx), Cengiz (xx), Mikail (xxx) (Dk. 79 Emirhan xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x) Mert (xx), Faruk (x), Özgür (x), Recep (xx), Hakkı Can (x) (Dk. 77 Eren x), Harun (x) (Dk. 87 Ömer Faruk), Oğuzhan (xx), Metincan (x), Birkan (x) (Dk. 64 Hakan xx), Alican (x)

GOLLER: Dk. 16 Batuhan, Dk. 44 Burak, Dk. 45 (Pen.) Harun, Dk. 70 Özgür (K.K.) (Bodrumspor) - Dk. 68 Metincan (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Sergen, Cengiz, Cenk, Mikail, Harun (Bodrumspor) Birkan, Harun (Kastamonuspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, sezonun ilk galibiyeti ve ilk puanlarını ilk iç saha maçında GMG Kastamonuspor'u 4-1 yenerek aldı. Maçta ev sahibinin gollerini 16'ncı dakikada Batuhna, 44'üncü dakikida Burak, 45'inci dakikada penaltıdan Harun ve 70'inci dakikada kendi kalesine Özgür attı. Konuk ekibin tek golü 68'inci dakikada Metincan'dan geldi.16'ncı dakika ev sahibi öne geçti. Defanstan atılan uzun pasla buluşan Mikail'in soldan ortasını Batuhan kafayla ağlara yolladı: 1-0.

44'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan çalımlarla hareketlenen Harun'un pasını Burak kontrol edip kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

45'inci dakikada kaleci Sefa'nın kornerde Harun'u düyürmesi sonucu oluşan penaltıyı aynı futbolcu gole çevirdi: 3-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

68'nci dakikada kornerden gelen topu Metincan ağlara gönderip takımını umutlandırdı: 1-3.

70'inci dakikada gelişen Bodrum atağında Harun'un ortasını ters bir vuruşla Özgür kendi ağlarına gönderip skoru belirledi: 4-1.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

2020-09-26 18:04:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.