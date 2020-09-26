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TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1 TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında evinde ağırladığı 52 Orduspor’a 1-0 mağlup olarak oynadığı iki maçta sıfır çekti

İHA

TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1 TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında evinde ağırladığı 52 Orduspor’a 1-0 mağlup olarak oynadığı iki maçta sıfır çekti

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında kendi sahasında 52 Orduspor'a 10 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
Maça hızlı başlayan taraf 52 Orduspor oldu. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Orduspor’lu Muhammed Emin'in uzaktan kaleye gönderdiği serbest vuruşu kaleci Barış çıkardı.
Maçın ilk golü 19. dakikada Orduspor'dan geldi. Orduspor’lu Muhammed Emin'in defanstan dönen topu ceza alanı dışından kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu 01
34. dakikada sol taraftan Polat'ın kestiği ortayı gelişine vurarak kaleye gönderen Süleyman'ın şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarı Orduspor'un 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında ilk önemli atak Orduspor'dan geldi. 51. dakikada sağ kanatta Gökhan ara pası ile topu Gürkan'la buluşturdu. Gürkan'ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Şükrü'nün kale önünden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Muğlaspor net fırsatı kaçırdı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Burak Yılmaz havalanan topu boş kaleye gönderdi. Topu son anda Orduspor savunması çıkardı. Maç 10 Orduspor üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Sekan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
Muğlaspor: Barış Başkan x, Mehmet Yeniler x, Süleyman Çelik x (Dk 80 Atakan Akbulut?), Mümin Aysever x, Cantürk Güngör x, Burak Yılmaz x (Dk 80 Ömer Buğdaycı ?), Erol Aydın x (Dk 57 İbrahim Can Köse x), Zeki Sinanoğlu x (Dk 57 Nizamettin Emirhan Kılıç x), Polat Ertek x, Muhammed Emel x, Osman Kocaağa x (Dk 71 Emre Yıldırım ?)
Yeni Orduspor: Cantuğ Temel xx, Gürkan Arslan xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xxx, Oğuzhan Birden x (Dk 58 Hakan Yüce x), Gökhan Berkay Yıldız x (Dk 70 Efe Kağan Kayahan x Dk 86 Volkan Akyıldız x), Muhammed Emin Balcılar xx, Emrullah Sarıhasanoğlu xx, Gökhan Özer x (Dk 86 Emre Adiloğlu x), Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xx
Gol: Dk.19 Muhammed Emin Balcılar (52 Orduspor)
Sarı Kartlar: Emrullah Sarıhasanoğlu, Gökhan Berkay Yıldız (Orduspor), Mehmet Yeniler, Muhammed Emel, Cantürk Güngör (Muğlaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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