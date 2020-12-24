Bodrumspor'a buz gibi galibiyet

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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BODRUM (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında düşme hattına demir attıktan sonra teknik direktörlük görevine Tahsin Tam'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Bodrumspor, buz tutmuş zeminde oynadığı deplasmanda Baburt Özel İdarespor'u 2-1 mağlup ederek bayram yaptı.

Bodrum'un 20 derecelik sıcağından sonra rakibini dış sahada eksi 3 derecelik karlı zeminde yıldız golcüsü Ozan ve Celal'le geçen yeşil beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-12-24 12:43:46



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