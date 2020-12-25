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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor'un rakibi Serik Belediyespor

DHA

Bodrumspor'un rakibi Serik Belediyespor


BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Bodrumspor, yarın sahasında Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Tamen Tuncer'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ozan Sol, bu karşılaşmada görev alamayacak. Teknik Direktör Tahsin Tam, evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Çıkışımız devam edecek. Son haftalarda iyi sonuçlara imza attık. Bu maçı da kazanıp yolumuza bakacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM
2020-12-25 11:06:22

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