Bodrumsporlu genç futbolcudan örnek davranış



BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'un altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel olan 18 yaşındaki Mert Görgülü, alkışlanacak bir davranışa imza attı. Genç futbolcu, ilk sözleşme parasıyla doğup büyüdüğü mahallesindeki 15 öğrenciye tablet bilgisayar aldı. Mert, profesyonel olarak yaptığı sözleşme sonucunda aldığı ilk parayla Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova İlkokulu'nda öğrenim gören 15 çocuğa tablet alarak dağıttı.

Genç futbolcu, doğduğu köye giderek ziyaret ettiği okul önünde öğrencilere tabletlerini hediye etti. Bodrumpor'da henüz profesyonel olarak forma şansı bulamadan aldığı ilk parayla çocukları sevindiren Mert, "Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığımda bunun için kendi kendime söz vermiştim. Önümüzdeki zamanlarda da gücüm yettiğince eğitime destek vermeye devam edeceğim. Çocukların sevindiğini görmekten ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-01-13 12:11:23



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