Sars-CoV-2’yi durduran bileşik bulundu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal, korona virüsün çoğalma mekanizmasını bozan bileşik bulduklarını, çalışmanın uluslararası bilimsel hakemli dergide yayımlandığı açıkladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sars-CoV-2’yi durduran bileşik bulundu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal, korona virüsün çoğalma mekanizmasını bozan bileşik bulduklarını, çalışmanın uluslararası bilimsel hakemli dergide yayımlandığı açıkladı.

İHA

Sars-CoV-2’yi durduran bileşik bulundu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal, korona virüsün çoğalma mekanizmasını bozan bileşik bulduklarını, çalışmanın uluslararası bilimsel hakemli dergide yayımlandığı açıkladı.

Covid19’a karşı ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında Türk bilim insanları SarsCoV2’yi durduran bileşik buldu. Bileşiğin virüsün çoğalma mekanizmasını bozduğu ve vücudun bağışıklık hücreleri tarafından virüsün fark edilebilmesini kolaylaştırdığı açıklandı.
Korona virüsün ilk çıktığı tarihten itibaren virüsü etkisiz kılacak çalışmalar yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal, korona virüse karşı ilaç adayı bileşeni bulduklarını açıkladı.

İlaç adayı
Baysal, İstanbul Üniversitesinden Dr. Ragıp Soner Silme, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Çağatay Karaaslan ve Moskova RUDN Üniversitesinden Prof. Dr. Alexander N. Ignatov’un da yer aldığı bu çalışmanın sonuçlarının bir an önce klinik çalışmalarla teyit edilmesi gerektiğini bu bakımdan şu anda ilaç adayı statüsünde olduğu vurgulandı.

Virüsün çoğalma mekanizmasını bozuyor
Prof. Dr. Ömür Baysal, yaptığı araştırmalar sonucu binlerce molekül içerisinden SARSCoV2’yi durduran bir bileşik bulduklarını ve bu molekülün adının “NAcetylDGlucosamine” olduğunu açıkladı. FDA onaylı bu bileşiğin, virüsün çoğalma mekanizmasını bozduğunu ve vücudun bağışıklık hücreleri tarafından virüsün fark edilebilmesini kolaylaştırdığını açıkladı.

Suni zeka yöntemiyle araştırma yapıldı
Prof. Dr. Baysal, çalışmalarında öncelikli olarak virüsün genomunu kapsamlı bir şekilde incelediklerini ve özellikle virüsün diken protein adı verilen ve bulaşmasında önemli bir rol oynayan bölge üzerine yoğunlaşmaya karar verdiklerini belirtti. Bu bölgeyi hedef alan en etkili bileşiği biyoinformatik, genomik araştırma ve suni zeka yöntemlerini kullanarak araştırdıklarını ve en sonunda tespit ettikleri bu bileşiğin virüsün diken protein bölgesine bağlanarak etkisiz hale gelebileceğini ve bağışıklık sistemine virüsü bulma konusunda yardımcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Çalışmalar uluslararası bilimsel hakemli dergide yayımlandı
Çalışma sonuçlarını tüm dünyadan bilim insanlarının incelemesi için 2020 Mayıs ayında Preprint olarak yayınladıklarını, dünyanın pek çok yerinden olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Baysal, “Çalışmalarımızın sonuçlarını şimdi de tam metin olarak uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yayınladık. Talep etseydik yayınlamadan evvel patent başvurusunda bulunabilirdik, ancak bu ilaç adayının tüm insanlığın kullanımına açık olması gerektiğine proje ortaklarımla beraber karar verdik” dedi.

FDA onaylı ve basit bir bileşik
Yapısal olarak basit bir bileşik olması, özellikle üretim maliyetlerinin düşük olması ve FDA onaylı bir bileşik olması itibariyle bu ilaç adayının diğer pek çok bileşikten daha etkin olduğunu düşündüklerini belirten Baysal, henüz yayınlamadıkları bazı sonuçların kendilerini desteklediğini, bu ilaç adayı bileşiğin üretimi ve klinik çalışmaları konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal, “Biz çalışmalarımıza Korona virüsün ilk pandemik olarak sorun yapmaya başladığı dönem başladık. Akabinde bu çalışmalar ile ilgili şu anda veri tabanlarında olan genomik sekans verilerinin tamamı üzerinde genomik analizler yaparak, daha sonra bunların biyoinformatik temelli bir takım teknikler ve teknoloji kullanarak çalışmalarımız devam etti. Arkasından bunların üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde protein sekans verileri ile de çalışmalarımızı devam ettirdik. Şu anda bu Korona virüsün önemli olan proteinlerinin üzerine etkileşim yapabilen, tutunabilin bir bileşiğin suni zeka yöntemi ile veri tabanlarını tarayarak tespit ettik. Bu bileşiğin ‘NAcetylDGlucosamine’ adlı bir bileşik. Bu bileşiğin ileri zaman içeresinde klinik deneylerinin yapılması, tıbbi alanda çalışan araştırmacı arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde devam edecek. Bu ‘NAcetylDGlucosamine’ tespit ettiğimiz dönem içerisinde akabinde çalışmalar hala devam ediyor. Yine aynı similasyonlarımızı antikor ile olan etkileşimleri boyutunda da araştırmalarımızı devam ettirmekteyiz. Mayıs ayında ilk datamızı uluslararası olarak açtık. Her türlü bilimsel ortamda değerlendirilmesi, eleştirileri değerlendirmek üzere. Devamında uluslararası bilimsel hakemli dergide bir iki gün önce basımı yapıldı. Uluslararası herkesin takdirine sunulmuş durumda. Bundan sonraki süreçte artık bu molekül FDA onaylı bir molekül olduğu için yani şu ana kadar denenen birtakım moleküllere kıyasla insan üzerinde bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla daha hızlı yol alınabileceği kanaatindeyiz. Çünkü FDA onaylı bir bileşiğin insan vücudundaki olumlu ve ya olumsuz etkileri net olarak ortaya konulduğu için bundan sonrası çalışmaları klinik temelli diğer araştırmacılar ile devam ettirmek amacındayız. Bun konuda her türlü işbirliğine hazırım. Bu çalışmaları tek başıma yapmadım. Bu konuda işbirliği yapan gönül veren İstanbul Üniversitesinden Dr. Ragıp Soner Silme, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Çağatay Karaaslan ve Moskova RUDN Üniversitesinden Prof. Dr. Alexander N. Ignatov da benimle birlikte bu çalışmaya gönül verdi. Bu bir ortak çalışmanın ürünü. Bu çalışmanın hem memleketimize,. Hem de dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe’ye modern atık getirme merkezleri Menteşe Belediyesi tarafından ilçe merkezinin çeşitli noktalarına 7 farklı türde atığın bırakılabileceği mobil atık getirme merkezleri yerleştirildi.
YEREL HABERLER Menteşe’ye modern atık getirme merkezleri Menteşe ...
Milas'ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Milas'ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit 'rüşvet' ...
Başkan Aras günlük gezi yapan denizcilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aras günlük gezi yapan denizcilerle bir araya ...
Güzel havayı gören vatandaşlar sahile koştu, maske ve mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Güzel havayı gören vatandaşlar sahile koştu, maske ve ...
Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
Yatağan'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yatağan'da trafik kazası: 2 yaralı
Marmaris Zübeyde Hanım Parkı yenilendi
YEREL HABERLER Marmaris Zübeyde Hanım Parkı yenilendi
Ortaca’da kayıp kaçaklar engelleniyor
YEREL HABERLER Ortaca’da kayıp kaçaklar engelleniyor
CHP’li Milas Belediyesine rüşvet operasyonu Muğla’nın Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan üç memur usulsüz yapıları görmezden gelerek rüşvet aldıkları iddiası ile gözaltına alındı.
YEREL HABERLER CHP’li Milas Belediyesine rüşvet operasyonu Muğla’nın ...
Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
YEREL HABERLER Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
Fethiye’de 55 milyonluk yatırımın temeli atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi'ne yapılacak 55 milyon TL’ye malolacak 2. etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı.
YEREL HABERLER Fethiye’de 55 milyonluk yatırımın temeli atıldı Muğla ...
Marmaris Ticaret Odası Dijital Turizm Fuarında Marmaris’i temsil edecek
YEREL HABERLER Marmaris Ticaret Odası Dijital Turizm Fuarında ...
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 86'ncı yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 86'ncı yıldönümü ...
Osman Gürün, “Fethiye'nin yaşam kalitesini yükselteceğiz”
YEREL HABERLER Osman Gürün, “Fethiye'nin yaşam kalitesini ...
15 bin 575 kamyon atık geri kazandırıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı geri kazanım tesisi ile bugüne kadar 233 bin 625 ton atığın geri kazanımını sağlayarak 15 bin 575 kamyon atığın çevreyi kirletmesini engelledi.
YEREL HABERLER 15 bin 575 kamyon atık geri kazandırıldı Muğla ...
Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 86.yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 86.yılı törenle ...
Katrancı için UNESCO’ya başvuru hazırlığı Yatağan’ın kırsal Katrancı Mahallesi'ndeki 100-120 yıllık Osmanlı döneminin son kültür varlığı evlerin gelecek kuşaklara aktarılması için Yatağan Kaymakamlığı ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması için proje hazırlıyor
YEREL HABERLER Katrancı için UNESCO’ya başvuru hazırlığı Yatağan’ın ...
Semra Aysal'ın Kelebekler Vadisi'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Semra Aysal'ın Kelebekler Vadisi'ndeki son ...
Bodrumspor'un rakibi Kırklarelispor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un rakibi Kırklarelispor
Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor
YEREL HABERLER Ralli Bodrum’a 27 yıl sonra geri dönüyor
Av tüfeği için 3 ilin jandarması alarma geçti Muğla’nın Ula ilçesinden çalınan ruhsatlı av tüfeğinin bulunması için Muğla, Denizli ve Aydın jandarmaları dedektif gibi iz sürdü, şüpheli Aydın’ın Çine ilçesinde yakalandı.
YEREL HABERLER Av tüfeği için 3 ilin jandarması alarma ...
Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 432 artarak 530 bin 708’e ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı Türkiye ...
Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına ...
Ege'nin otları kuşaktan kuşağa aktarılıyor
YEREL HABERLER Ege'nin otları kuşaktan kuşağa aktarılıyor