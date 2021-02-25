Başkan Tokat, Milas Belediyesindeki yolsuzluk şikayetlerinin bir yıldır incelendiğini söyledi

Geçtiğimiz hafta, yaptığı basın açıklaması ile Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabei Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına verdiği destekle gündeme gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu defa belediyesindeki yolsuzluk operasyonları ile gündeme geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan ve aynı zamanda avukat olan CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, başkanı olduğu belediyedeki yolsuzlukla ilgili şikayetin kendilerine bir yıl önce geldiğini ve kendi içlerinde tahkikat yaparken konuyu savcılığa da aktardıklarını belirtti.

Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanların usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ile Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sürecin yaklaşık bir yıl önce başladığını ifade eden Başkan Tokat, “1 yıl kadar önce o zamanki belediye başkan yardımcımıza bir şikayet geliyor. Bu şikayette belediye ile ilgisi olmayan bir kişinin vatandaşların belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki bazı işlerinin çözümlenmesi noktasında para talep ettiği belirtiliyor. Başkan yardımcımız konuyu bana iletti, ben de şikayetçi konumdaki şahıs ile görüşmek istediğimi belirttim ve görüştüm. Şikayetçi şahısın anlattığına göre kendi işleriyle ilgili yürütülmesi gereken bölümü var. Bir de kriminal bölümü var. Yürütülecek işlerle ilgili yasal mevzuat neyse o yapılır. Ama kriminal noktasına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Daha önce de bu şekilde belediyenin, hatta bizim ismimizi kullanarak, para ve menfaat temin etmeye çalışan insanlar vardı. Bunlarla ilgili de gerekli şikayetlerimizi yaptık. Gerekli operasyonlar yapılıp şahıslar yakalamış ve tutuklanmalar olmuştu. Bu vesileyle biz Başkan Yardımcımız ve ilgili şikâyetçi durumdaki şahısla beraber başsavcılığımıza gittik. Oradan bir savcımız görevlendirildi. Biz belediyemizin kurumsal itibarını korumak ve belediyenin ismi kullanılarak, ya da başka kurumların ismi kullanılarak, bunun üzerinden menfaat teminini önlemek amacıyla böyle bir müracaatta bulunduk” ifadelerini kullandı.

Yapmış oldukları başvurunun ardından savcılıkça adım atıldığını belirten Başkan Tokat, “Bu süreç içerisinde nasıl bir işlem yapıldığı nasıl takibat yapıldığı ya da bugün gelinen noktada işlerin ne aşamada olduğu konusunda her hangi bir bilgimiz yok. Bir takibat olduğu anlaşılıyor. Bu takibat neticesinde de bizim yapı kayıt birimimizde çalışan 3 arkadaşımız da gözaltına alındı. Şu anda kendileriyle herhangi bir görüşme imkanı ya da dosyayla ilgili herhangi bir bilgi alma imkanı yok" diyerek 3 arkadaşının gözaltına halen ifade verdiğini kaydetti.

Konuşulanlardan ve basında yazılanlardan belediyenin kurumsal kimliğini hedef alındığını gördüğünü iddia eden Belediye Başkanı Tokat, bir yandan "3 arkadaşımız da gözaltına alındı" derken diğer taraftan da "Yani belediyeye yapılan operasyon gibi bir şey yok. Özellikle bizim savcılığa intikal ettirdiğimiz konu neticesiyle ortaya çıkmış bir takibat var. Takibat hangi noktalara geldiğini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ama belediyemizin ismi kullanılarak, ya da belediye içerisinden herhangi bir suistimal ortaya çıkmış ise tabi ki kanuni çerçevede adli makamlar gereğini yapacaktır. Biz de kendi içimizde bu gelişmelere istinaden gerekli iç soruşturmalarımızı ve idari soruşturmalarımızı yapacağız. Bunu yaparken tabi ki savcılıktaki gelişmeleri de izlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Operasyon ve gözaltılarla ilgili hassas olduklarını dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu konudaki hassasiyetlerinin özellikle toplum tarafından bilinmesini istediğini söyledi.

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