Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

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MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 32 kilometre açığında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça MUĞLA, (DHA)

2021-04-08 01:26:58



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