FETÖ firarisi JASAT tarafından yakalandı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY ) suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT ) ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan S.Ç isimli zanlının ilçede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Dedektifleri ve İstihbarat Taşyaka Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına altına alındı. Gözaltına alınan S.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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