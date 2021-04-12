Muğla’da kaza: 1 ölü

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Aydın polis kontrol noktasına 300 metre ileride meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Erol Ç. idaresindeki 48 NU 191 plakalı araç, 58 yaşındaki yaya Gülseren Reşadiyeli’ye çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen kadın hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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