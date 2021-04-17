ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 83 - Büyükçekmece Basketbol: 70

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Basketbol, sahasında konut ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 8370 mağlup etti.



Salon: Beşkaza

Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Serdar Ünal xxx, Kaan Büyükçil xxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson xxx 18, Fırat Töz xx 7, Erdem İlter x, Abu xx 6, Emir Gökalp x, Caner Ercan xx , Barış Hersek x 3, Mustafa Baştürk x, Cook xxxx 25, Sercan Ergin x 3, Atkins xxxx 21

Başantrenör: Alkım Ay

Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik x 3, Anderson xx 4, Enes Berkay Taşkıran xx 22, Ömer Utku Al xx 11, Atakan Erdek x, Bekir Sabri Karlı x, Cengizhan İvedi xx 11, Okan Sertyalçın xx, Eldridge x, Klobucar xx 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu xx 7, Mert Celep x 4

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 179 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

Devre: 3918 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

3. Periyot: 6338 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

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