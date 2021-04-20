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DHA:Zeynep´i 37 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla

2021-04-20 15:20:13



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