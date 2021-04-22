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Korona virüsü ve bakterileri yüzde 99.99 öldürüyor

İHA

Korona virüsü ve bakterileri yüzde 99.99 öldürüyor

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı merkezi Bodrum'da bulunan bir bitkisel ilaç firması elde, ağızda ve burunda kullanılabilen bir jel yüzde 99.99 bakterilere ve virüslere karşı etkili olduğunu ve içerisinde alkol bulunmadan yapıldığını açıkladı. İmmuNat bitkisel ilaçlar firmasının sağlık danışmanı Prof. Dr. Seyhan Ersan "Virüse karşı kalkan olan antibakteriyel jel 8 saate kadar etkisini koruyor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Korona virüs (Kovid19) salgınının insanlara en çok burun yolu ile bulaştığını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün en çok burundan girdiğini açıklamadan aylar öncesinde Bodrum’da ağızda ve burunda kullanılabilen antibakteriyel jelin üretildiği ortaya çıktı. 6 ay boyunca laboratuvar çalışması sonucu üretilen jelin üniversitelerde gerçekleştirilen testlerde virüslere karşı yüzde 99.99 oranında etkili olduğu açıklandı.
Elleri kurutmuyor
Elleri kurutmayan, cilt çatlaklarının önüne geçen, nemlenmelerini sağlayarak el bütünlüğünü koruyan jelin, günde sadece 2 damla ile 8 saate kadar etkisini sürdürdüğü belirtildi. Eller ve yüz yıkanmadığı süre içerisinde koruma özelliğini devem ettiren koruma jelinin, dermatolojik olarak da Yedi Tepe üniversitesi Biyosidal ve Arge laboratuvarlarında yapılan testler ile de cilt üzerinde iritasyon ve alerjiye neden olmadığı ve antialerjik olduğu belirtildi.
İmmuNat Bitkisel Ürünler firması koruyucu jelin uzun süren çalışmalar sonucu el, burun ve ağızda kullanılabilecek hale getirildiğini ayı zamanda yaraları iyileştirme özelliğine de sahip olduğunu açıkladı. 1 veya 2 damlayla gün boyu virüslere karşı kalkan olarak kullanılan jelin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Firmanın sağlık danışmanı Prof. Dr. Seyhan Ersan geliştirdikleri jelin hem burun hem ağız hem de ellerde yüzde 99.99 etkisi olduğunu belirterek “Virüsler, bakteriler 3 kritik noktadan vücudumuza giriyor. Önce ellerden sonra ağız ve burundan virüsün girmesi çok kolay olduğu için biz virüsün girdiği ortak alanlar olan ağız ve burundan nefes yolu ile riskli olarak gelen virüsleri engellemek amacıyla bir ürün geliştirdik. Önümüz kış sadece Kovid19 ile değil influenza dediğimiz grip türleriyle de savaşmak durumundayız. Çünkü onlar da şu andan itibaren aktif haldeler" diye konuştu.
Virüsler karşı savaşta önemli bir yol kat ettiklerini belirten Prof. Dr. Ersan “Dünyanın şu anda en önemli ilgilendiği konu Kovid19 salgınıdır. Bu virüs rna tipi bir virüs olup sürekli mutasyona girdiği için bunun yapısı ve semptomları hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Son yapılan araştırmalarda virüsün eller, ağız ve burundan çok yoğun bir şekilde vücuda girdiği ve hastalılara neden olduğunu biliyoruz. Dünyanın şu anda üzerinde durduğu konu burun yolundan yoğun olarak gelen bu virüsü engelleyecek yollar aramaları. Bizde 3 kritik noktadan bulaşma yolları olan eller, ağız ve burun risk altında olduğunu düşünerek ortak alan olan ağız ve burun nefes yolarının bu virüsten korunması için her kesimin güvenle ve rahatlıkla kullanabileceği alkol içermeyen içerisindeki etkilerinin antimikrobiyal, antiviral ve antialarjik özelliği üniversitelerden alınan raporlarla kanıtlanmış ve bu etkileri yüzde 99.99 gösteren bir ürün geliştirdik. Bunu hastalıkla çok fazla temasta olan sağlık personelleri için, çocuklarımız için çünkü çocuklarımızın kendilerini koruma içgüdüleri zayıf olduğu için virüsü bulaştırmada en önemli faktörler arasından. O nedenler çocuklarımızı, sağlık çalışanlarımızı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer tüm kesimi koruya bilmek için kullanım rahatlığı olan, cilt üzerine hiçbir şekilde zara vermeyen, cilttin değdiği noktalarda onarıcı özelliği olan bir ürün geliştirmeyi amaçladık. Bu konu ile ilgili biz uzun süredir çalışıyorduk. İçerisinde alkol olmayan ve günde tek 1 damla ile korumayı sağlayan bu ürünü çok rahatlıkla önce çocuklar yaşlılar, sağlık çalışanları rutin olarak kullanabilecek” dedi.
Prof. Dr. Seyhan Ersan ürettikleri ürünün yüzde 99.99 korona virüsü ve diğer virüsleri öldürdüğünü, günde 1 veya 2 damla jelin yeterli olduğunu da belirterek “Önce tasarladık geliştirdik ve daha sonra üniversiteden etkili olan sonuçlar alarak 6 aylık bir çalışma sonucunda bu ürünümüzü kullanır hale getirdik. Farmakoloji etkisi için antimikrobiyal etkisi ve virüslere karşı olan etkisi yüzde 99.99 oranında etkili olduğuna dahil raporlar verildi. Dermotolojik için yapılan testlerde de cilt üzerinde her hangi bir alarji ve cilt bozukluğuna yol açmadığı tespit edildi. Hatta elinde yarası olanlar, ellerinde çatlakları olanlar bile çok rahatlıkla kullanabilir" ifadelerini kullandı.
İmmuNat bitkisel ilaçlar Laboratuvar sorumlusu Eczacı Taylan Çağlar ise geliştirdikleri jelin insan hayatı için önemli bir yeri olduğunu ifade ederek “Dünya Sağlık Örgütünün yakın zamanda yapmış olduğu çalışmalarda Kovid19 virüsünün burun yoluyla insanlara daha kolay bulaştığı tespit edildi. Biz, pandeminin başlangıcı olan Şubat ve Mart aylarında zaten bu yolla bulaştığını ve buna da sebep olan ellerin olduğunu düşünerekten buna etkili olan bir ünün geliştirdik. Geliştirdiğimiz jel bir tabaka gibi eli kaplar ve tüm bakterileri ve virüsleri öldürür. Elinizi yıkamadığınız müddetçe elinizi korumaya devam eder. Bu jeli elinize damlattıktan sonra burun ve ağız çeperlerine burun içi çeperlerine kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ciltte hiçbir tahribat yapmaz, alerji yapmaz. Aynı zamanda alkolsüz bir jeldir. Alkol bazlı koruyucu bir ürün değildir” dedi.

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