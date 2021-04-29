Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk; yapı marketlere akın ettiler



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi cadde ve sokaklar ile sahillerdeki kalabalık, dikkat çekti. Kapanmayı fırsat bilip, evinde tadilat yapmak isteyenler ise yapı marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, ülke genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi Bodrum'un cadde ve sokakları ile sahilleri kalabalıklaştı. Hava sıcaklığının 26 dereceyi aştığı ilçede kapanmaya saatler kala sahile gelenler, kuma serdikleri örtülerde ya da yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturup, deniz keyfi yaptı. Kapanmayı, evlerinde tadilat yapmak için fırsat bilenler ise yapı marketlere gitti. Alışveriş yapanlar, evlerinde değişiklik ve onarım için kapanma sürecini değerlendireceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-29 16:23:45



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